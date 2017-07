قطع الرأس لا يعني موت الأفعى !.. ماذا يعني مقتل ابو بكر البغدادي اذن؟

مع استمرار الأنباء غير المؤكدة عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في غارة روسية، كتب الباحث في مؤسسة راند كولين كلارك أن قطع الرأس لا يعني مقتل الأفعى، مشيراً إلى أن مقتل البغدادي سيكون له تأثير طفيف على التهديد الذي يشكله داعش على الأمن العالمي.

ووردت تقارير في منتصف حزيران مفادها أن الروس قد يكونون قتلوا البغدادي في 28 أيار، قرب الرقة. وفيما شكك البعض في المعلومات، مشيرين خصوصاً إلى مصدرها، جددت موسكو ادعاءاتها الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه "من المحتمل جداً" أن يكون البغدادي قد قتل.

وحتى لو كان النبأ صحيحاً، يقول الباحث في مقال في مجلة "فورين بوليسي" إنه سيكون انتصاراً رمزياً تكتيكياً وقصير المدى في الحرب على داعش. فالمنظمة الإرهابية ليست مبنية على رجل واحد، ولكنها صممت كمنظمة عالمية مع ولايات رسمية، الأمر الذي يجعلها أكثر تنظيماً وبيروقراطية من القاعدة، ويوفر لها مستوى من المرونة فريدة من نوعها كلاعب غير حكومي يمارس العنف.

فمع أن صعود البغدادي إلى مستوى الخليفة كان مهماً في تعبئة المقاتلين الأجانب وبناء واجهة من الشرعية حول مشروعه لبناء دولة، فإن الهدف الأهم بكثير يكمن في الاستمرار في تفكيك المنظمة ككل، بما فيها فروعها في ليبيا ومصر ونيجيريا وأفغانستان، وفقا للباحث.

وفي العام الماضي، خسر داعش مساحات شاسعة من الأراضي، وتراجعت مداخيله كثيراً، وانهارت جهوده للتعبئة. ومع ذلك، استمر التنظيم في إثبات قدرته على تنفيذ هجمات دموية حول العالم، وآخرها في لندن وطهران ومانيلا وغيرها. ومع أنه قد لا يكون له علاقة مباشرة في كل هذه الهجمات، فإن قدرته على إلهام ناشطين للتحرك باسمه تظهر مداه العالمي.

ومع اكتساب العمليات ضد التنظيم زخماً في الموصل والرقة، بدأ التنظيم ينقل رجاله ومعداته إلى دير الزور، وخصوصاً مدينة الميادين، ما ينذر بنزاع دموي قرب الحدود العراقية والأردنية.

ولكن بغض النظر عن مكان المعركة الحاسمة ضد داعش، ستحتاج الولايات المتحدة إلى صوغ استراتيجية متعددة الجوانب تتعامل مع التهديد الذي يمثله التنظيم على مستويات محلية وإقليمية وعالمية.

ويؤكد كلارك أن قتل البغدادي لن يكون كافياً، وأن واشنطن تحتاج إلى استراتيجية شاملة تجند لها كل الإمكانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتوافرة لديها، وخصوصاً أن العوامل الأساسية التي أدت إلى بروز داعش، بما فيها الحرب الأهلية في سوريا والطائفية القاتلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما تزال قائمة. وما تزال المنطقة مصدراً للطاقة العنيفة، مع تبعات تشكل تهديداً أبعد بكثير من حدودها.

وإلى ذلك، يبدو أن تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم سيشكل مصدر قلق كبيراً للغرب. وفيما يعاني التنظيم خسائر في الموصل والرقة، قد يحاول مقاتلوه الهرب وتعزيز صفوف فروعه البعيدة والتوسع إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا، حيث أسس التنظيم وجوداً له في الفليبين.

ويلفت الباحث إلى أن إدارة ترامب لم تكشف حتى الآن أي تفاصيل عن استراتيجيتها الجديدة الموعودة لمقاتلة داعش، رغم المعلومات التي ترددت عن أن مستشار الأمن القومي ماكماستر وآخرين من مسؤولي الإدارة يعدون واحدة. وقد وصفت الاستراتيجية بأنها شبيهة باستراتيجية باراك أوباما، مع التركيز على حرمان الجهاديين الملاذات الآمنة والدعم، وقطع التمويل عنهم وتقويض الإيديولوجيا التي اعتمدوا عليها لاستقطاب مجندين جدد .

أما فيما يتعلق باحتمال مقتل البغدادي، فيقول الباحث إنه إذا كان ذلك صحيحاً، فإن داعش سيتحرك سريعاً لتعيين شخص ما مكانه، وهو بالتأكيد وضع عملية واضحة للقيام بذلك، وعلى الأرجح من خلال مجلس الشورى، أو أهل الحل والعقد. ومع ذلك، سيكون التنظيم حذراً جداً في السماح للزعيم الجديد باستخدام لقب الخليفة، نظراً إلى أن هذا اللقب الفخري يبقى مخصصاً لأولئك القادرين على إثبات نسبهم للنبي محمد، على ما يدعي البغدادي.

ولكن الباحث يلفت إلى وجوب عدم توقع أن يؤدي مقتل رجل واحد إلى تحول مصير منطقة بكاملها . وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة في المناصب القيادية، ما يزال لداعش جذور عميقة .

