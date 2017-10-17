قطر تجمد أرصدة الشيخ عبدالله بن علي

وكالات / البينة الجديدة

أعلن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عضو الأسرة الحاكمة في قطر، أن السلطات القطرية جمدت حساباته المصرفية على خلفية وساطة لدى الرياض في موضوع فتح الحدود السعودية أمام الحجاج القطريين وتخصيص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أسطولا من الطائرات لنقلهم كمكرمة ملكية. وأسهمت وساطته كذلك في تأكيد التسهيلات العائلية والاجتماعية بين الأسر والأقارب، فضلا عن آلية تبديل العملة القطرية بالسعودية. وقال الشيخ عبدالله في تغريدة على حسابه في تويتر مؤخرا «شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله». وكان الشيخ عبدالله التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اغسطس/اب حيث توسط لدى القيادة السعودية لفتح الحدود البرية أمام القطريين خلال موسم الحج . واستقبله لاحقا الملك سلمان . وكانت الدول الأربع السعودية والامارات والبحرين ومصر قد أعلنت في الخامس من يونيو/حزيران مقاطعة قطر لتورطها في دعم الإرهاب ولتقاربها مع إيران. وبعيد لقائه ولي العهد السعودي، أكدت الدوحة أن الشيخ عبدالله، لم يكلف من قبل السلطات القطرية بزيارة المملكة. ويتبنى الشيخ عبدالله موقف الرياض من الأزمة . وكان قد دعا في شهر سبتمبر/ايلول إلى لقاء وطني في قطر لبحث الأزمة و»تقوية اللحمة الخليجية». وكتب في تغريدة «اتمنى من قطر أن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم». وجرى خلال الأسابيع الماضية تداول تقارير غير مؤكدة في وسائل اعلام خليجية عن امكانية تشكيل حكومة قطرية معارضة في المنفى، يقودها الشيخ عبدالله. وفي سبتمبر/ايلول أصدر الشيخ عبدالله بيانا دعا فيه إلى «اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها»، مضيفا أن «واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة».

والشيخ عبدالله بن علي بن عبد الله آل ثاني من الأسرة الحاكمة، فجده هو ثالث حكام قطر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني ووالده رابع حكام قطر وهو الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وشقيقه هو خامس حكام قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. وأثارت تحركات ووساطة الخير التي قادها الشيخ عبدالله الذي بات يحظى بشعبية واسعة في قطر، توجس الدوحة من اهتزاز حكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .



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