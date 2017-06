قريبا .. مسرحية رحلة البحث عن البنفسج للأطفال

البينة الجديدة / القسم الفني

تستعد الفرقة المسرحية في دار ثقافة الأطفال لعرض مسرحية رحلة البحث عن البنفسج للأطفال. وقالت معاون مدير عام دار ثقافة الأطفال ومخرجة العمل المسرحي الدكتورة فاتن الجراح يحمل العمل المسرحي القادم عنوان رحلة البحث عن البنفسج، والفكرة مأخوذة من عمل عالمي تتحدث عن أحلام طفلة يتيمة لكنها من سلطة عليا، من عائلة ملكية، وحاولنا تقريب الأجواء لنجعل الفتاة أميرة بنت سلطان لتكون قريبة من الأجواء العثمانية، هذه الفتاة تتغير بحكم سلطتها إلى بنت عنيدة، لا تتقبل الدراسة ولا النصيحة فتجد أنها أعلى من كل شيء لتغير الرياضيات والقوانين المعمول بها، وهذا الغرور والإحساس بالعظمة أوصلها لأن تتمنى أمنيات غريبة في وقت غير مناسب، ظناً منها أن ارادتها السلطانية هي فوق كل شيء، لتدخل في تجربة غريبة جدا، وهي البحث عن البنفسج داخل غابة، ولكن مع مكيدة تدبرها لها المستشارة, يتحول البحث إلى صراع وإصرار للخروج من هذه المكيدة، فهل ستنجح في العودة إلى قصرها؟ وأشارت الجراح بان المسرحية تخاطب الأطفال واليافعين، لتوجه دعوة للتسامح وعدم الأخذ بالثأر الذي يودي إلى المهالك، وهي قيم نابعة من اشكاليتنا الحالية التي فرضت علينا نتيجة التفسيرات المختلفة لقضايا التاريخ الذي يصل إلى عمق 14 قرنا مضى.

