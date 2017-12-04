قراءة في رواية “ بوح النساء “ للروائية العربية هند زيتوني

كامل حسن الدليمي

لاشك أن الرواية لغة فنية معبرة تخرج عن المباشرة في معظم الأحيان إلى فضاء الرمزية الشفافة ولا أقصد تلك الغائرة في الطلسمة ، وتتشكل الرواية من وحدات لغوية متناسقة ترتبط مع بعضها لتكون البنية النهائية، وتكشف عن السياق العام (أي المرجعية الاجتماعية). والرواية النسوية عموما في عالمنا العربي ليست محايدة في معظم الأحيان والسبب يعود إلى أن الأنثى حين تشرع بالروي إنما تعبر عن واقعها الاجتماعي المرّ والمنتهك لخصوصياتها بوصفها الطرف الأضعف في التركيبة الاجتماعية عرفا بصرف النظر عن الشريعة والقانون

وازعم أن الرواية الذكورية تختلف تماما عن الأنثوية وهذا الاختلاف يتفاعل مع عوامل البيئة المحيطة بالروائية فأما أن تجازف لتجاوز الممنوع وتلك مهمة عسيرة وطريق محفوف بالمخاطر وأما أن تلجأ للشكوى والتظلم دون إيجاد حلول مناسبة .

وثمة انطلاقة نحو التحرر وكسر القيود العرفية في بعض الروايات الحديثة لروائيات عربيات اخذن على عاتقهن النهوض بحركة الروي النسوي العربي الأمر الذي جعل من تلك الروايات صرخات عالية بوجه التخلف ومصادرة المرأة في ظل صراع محموم بين الذكورة والانوثة ولنقر بذلك على الأقل حتى نكون صادقين مع أنفسنا وأنا أطالع بوح النساء للروائية العربية “ هند زيتوني “ تلمست أن عهدا جديدا للرواية العربية النسوية الناقدة والناقمة على ما تعانيه المرأة العربية من حرمان وقسوة وظلم وما تتعرض له من انتهاك في مجتمعات مغلقة تماما عادت بالمرأة إلى عصر الإغريق والرومان حين اعتبروا المرأة حاجة قيمتها فيما تقدم للرجل وحسب واجبها الحمل وتربية الأولاد وتدبير شؤون المنزل دون ان تحظى بأدنى حق شخصي لها ، كذلك ما سارت عليه الديانة اليهودية حين حرمت على المرأة الكلام في حضرة الغرباء ومنعتها من اختيار شريك حياتها بل ذهبت لا بعد من ذلك فحرمتها من التعبد وقال بعض منتقصي حق المرأة آنذاك إن المرأة أين وجدت وجد الشيطان . ولو كانت عملية التواصل بين الثقافات ستحدث متغيرات ايجابية فهل إن هذا التواصل سيفضي لتغيير الصورة النمطية للمرأة العربية بكونها تتصدى لمهمة اكتشاف النشاطات الإنسانية الأولى كالزراعة و إنتاج اللغة ، غير أن الرجل حين استقر و أسس نظامه البطرياركي قد مارس نوعا من التحوير للأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و اللغوية كرّس من خلاله تفوقه الذكوري على حساب الانثي أقول إلى متى سيستمر هذا التصور سائدا ؟ الحق أن الذكر مارس سطوته و بطشه المتعسف حتى تحولت من خلاله المرأة لمخلوق من الدرجة الثانية .

هي ظاهرة بشعة سادت المجتمعات المتخلفة تلك التي تتحدث عنها رواية “ بوح النساء “ ولاشك فإن هذه الظاهرة واحدة من ظواهر مهينة للمرأة ولمكانتها ومحبطة لعقلها ومعطلة لتطلعاتها لمستقبل أفضل “ ختان النساء” ولا أدري عن أي ثقافة اخذ العرب هذه العادة الذميمة ولو أن العرب مستوردين عموما لكل شيء وأحيانا لا يستوردون الا الرديء من البضائع والفكر والعادات والتقاليد حتى لتجد العربي يشتم الغرب والعقل الغربي والبضاعة الغربية وهو إلى الآن لم يتمكن من صناعة أي شيء لنفسه حقيقة مرة نواجه انفسنا بها كل يوم .

تقول الروائية :

“ كم أحترم هذا الرجل العظيم! لقد حرر ذلك الشعب الذي يرتدي جلداً أسود.أنا أعتبر يا نادية أن الحرية الفردية أول الخطوات في درب السعادة، وحرية الشعوب في نظري أهم بكثير من الطعام والشراب والرفاهية أنا أكره الحروب والقتل، ولكن الذي أكرهه أكثر هو الجهل والتخلف….”ص17.

بهذه القوة صدح خطاب العقل ونجحت المخاطبة في إيصال الرسالة لمتلقيها هو الرفض إذن والاعتراض بداية من الوعي إلى اللاوعي من الملموس إلى المحسوس من الظاهر إلى الباطن هو خطاب الوعي بخطورة السائد ، ووجوب التملص من واقع يستنزف الأرواح والأموال، الكفر بأعراف صادرت حرية المرأة بل تعدت على ما يعد ملكا شخصيا لها وهو التلاعب بجسدها الذي فطرها الله عليه، جسدت الروائية زيتوني الواقع بجرأة ومصداقية دون أية رتوش قد يضفيها الراوي من الخيال الأمر الذي حقق لها مكسبا من ناحية التلقي مادامت تشتغل في حقل “ المسكوت عنه” من الأعراف الجاهلية السائدة في مجتمعات لا يعنيها من الأمر سوى مفردة “ الشرف” التي فهمت بشكل خاطئ تماما بحيث شكلت عبئا على المجتمع من خلال تصور الذكر أن شرفه كله يتركز في جسد ابنته وأخته وزوجته ومن تمت له بصلة في النسب وفي أماكن محددة من جسد المرأة ، فهم بعضهم المرأة جسدا بلا عقل وتعاملوا معها على قاعدة “ الحريم” وعلى هذا فالحمية الجاهلية لا تعمل إلا في هذا الإطار وعدّ البعض أن الكذب وخيانة الأمانة والزندقة والقتل والسرقة وعادات وضيعة أخرى لا علاقة لها بالشرف لذا وصلت مجتمعاتنا لاسفل درك من التخلف في الوقت الذي نجد أن المجتمعات الأخرى تنهض بتآزر الرجل والمرأة على أساس الثقة المتبادلة والاحترام المبني على أسس خلق أسرة بلا عقد.

وأجزم أن الروائية تمكنت من قول ما تحجم الكثيرات عن قوله خصوصا تلك العادات المقرفة البدائية التي تهيء العروسة للعريس قبل ليلة الدخلة . دخلت الروائية المناطق الحمراء المحاطة بالسرية والتعتيم ولا تسمح بولوجها الأعراف البالية فما يسبق ليلة الدخلة أمر عسير بالنسبة للعروس والأدهى “ ليلة الدخلة” التي تحول المرأة إلى فريسة والرجل لمفترس بشرعية تامة خصوصا اذا كانت العروس لم تلتق من قبل بالعريس ويحدث هذا في البيئات المتخلفة التي تجد زواج البنت بأي شكل من الأشكال المنقذ من العار الذي قد يلحق بالأسرة من خلال قائمة من المحضورات “ عار ان تحب البنت وتتزوج، عار إن رفضت الزواج من المتقدم لخطبتها ولو كان مجنونا، عار أن تُشكِلَ الأنثى على الذكر شكله وهندامه وثقافته ووعيه “ ثم اذا حدث هذا ستعضل المرأة على الزواج من الرجل الذي ترفضه نكاية بها، الذي تتميز به الروائية زيتوني أنها غالبا ما تبدأ أو تختم روايتها بقول أحد المشاهير وهذا القول يأتي ساندا ومعززا لرؤيتها ولأفكارها التحررية وسعيها الحثيث لتغيير الصورة النمطية للمرأة الشرقية مع احترام الثوابت العربية الإسلامية ولعل الوصايا الوضعية التي ختمت بها الرواية هي تعبير عن حنقها على السائد من الاعراف .

أوصت الروائية بـ “ الحب” وحقيقة أن توصي بالحب فانك بحاجة ماسة له وأن توصي بالحب فيعني أن داخلك نظيفا مهيأ لذلك ، ومادام الأدب رسالة إنسانية سامية هدفها إشاعة الحب والسلام في ربوع الأرض فعلى الأديب التحلي بها وخيرا فعلت الروائية بما ختمت به الرواية ليستخلص المتلقي الدروس العظيمة في الحياة والتي يفرزها الحب فالمحب يحتفظ بتوازنه في مختلف الظروف .

