البينة الجديدة / شيماء عبد الرحمن

صدرَ كتاب جديد بعنوان: (قراءات في الشعر الجاهلي.. في ضوء المناهج النقدية الحديثة) للدكتورة اخلاص محمد عيدان ضمن سلسلة الموسوعة الثقافية وهي سلسلة ثقافية شهرية تتناول مختلف العلوم والفنون والآداب تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة. يقع الكتاب بـ (175) صفحة من القطع الصغير. ويعد محاولة لتقويم النصوص الشعرية الجاهلية نقدياً في ضوء مناهج النقد الحديثة، على الرغم مما يعتري البحث من صعوبات عدة منها: البعد الزمني الذي يحتم على الدارس الانسحاب إلى عالم هذا العصر. والولوج في أعماق النص من منافذ مختلفة، ومنها اللغة غير المألوفة، فهي وإن كانت معجمية إلا أنها تحتاج إلى قارئ حاذق يقف على دلالات الألفاظ، لا على معاينتها فحسب, تتبعهُ سياق النص والإلمام بمقاصد الشعراء، ومنها ما غيّبته السنون والأخبار والرواية عن حيوات المبدعين من شعراء .



