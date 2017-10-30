قراءات شعرية.. في البيت الثقافي في القاسم

القاسم / البينة الجديدة

نظم البيت الثقافي في القاسم وبالتعاون مع منتدى شباب القضاء أمسية ثقافية ضيف فيها أحد أبرز مبدعي القضاء المهندس الشاعر حسين حسان الجنابي بمناسبة صدور ديوانه الشعري السادس “شظايا “ ابتدأت الأمسية التي قدمها الشاعر الدكتور أحمد الخيال بقراءة السيرة الإبداعية للشاعر الجنابي ، بعدها شرع صاحب الديوان الجنابي بالحديث عن منجزه الإبداعي ، ومن ثم قراءات شعرية لعدد من قصائد الديوان التي تنوعت بين الوجدان والدعوة إلى التسامح وحب الأوطان ونبذ الفرقة والكراهية فضلا عن قراءة لون شعري أصيل وهو قصيدة (الموشح) الذي يكاد ان يكون مغيبا حضر الأمسية – التي تضمنت مداخلات وإشادة بهذا المنجز الشعري – رئيس مجلس قضاء القاسم الأستاذ جاسم عبيس الخفاجي ونخبة من شعراء القضاء ومتتبعين للمشهد الثقافي في القاسم ،وفي الختام قدم الشاعر المحتفى به نسخة من ديوانه الجديد لمكتبة البيت الثقافي.



شارك الخبر