قائد شرطة بغداد يستقبل المستشار العسكري لوزير الداخلية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين

بغداد / البينة الجديدة

استقبل السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن (علي جاسم محمد) المستشار العسكري للسيد وزير الداخلية والوفد المرافق له في مقر قيادة الشرطة فور وصول السيد المستشار تم عقد اجتماع امني موسع حضرة مدراء الدوائر الأمنية وكافة تشكيلات وزارة الداخلية العاملة في العاصمة , تم خلاله مناقشة مفردات الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية إلى زائري الإمام الحسين ( علية السلام ) خلال زيارة الأربعين، ومن جانبه قدم السيد قائد شرطة بغداد شرحا مفصلا عن أهم التحضيرات الأمنية التي تخص تأمين الحماية للزائرين مؤكداً على السعي الجاد لقطعات شرطة بغداد لغرض إنجاح الخطة الأمنية والحفاظ على امن وسلامة العاصمة الحبيبة بغداد.



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