في ندوة حوارية.. عالم الاجتماع د. فالح عبد الجبار يستعرض كتابه الصادر حديثا ( داعش وفكرة الخلافة)

عدوية الهلالي

ضمن امسياته الثقافية استضاف منتدى الامل الثقافي عالم الاجتماع العراقي الدكتور فالح عبد الجبار في ندوة حوارية ادارتها الاعلامية عدوية الهلالي بعنوان (داعش وفكرة الخلافة ) جرى فيها مناقشة محتوى كتابه الجديد الصادر مؤخرا .. غادرالدكتور فالح عبد الجبار العراق في عام 1978 ، وعمل استاذا وباحثا في علم الاجتماع في جامعة لندن ومدرسة السياسة وعلم الاجتماع في كلية بيركبيك التي نال فيها شهادة الدكتوراه ، كما عمل محاضرا في جامعة ميتروبوليتان في لندن ، ومديرا للبحث والنشر في مركز الدراسات الاجتماعية للعالم العربي في نيقوسيا ، وهو متخصص بدراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الاوسط ويدير حاليا معهدا للدراسات الاستراتيجية في بيروت ..

يكتب الدكتور عبد الجبار باللغة الانكليزية وتتناول اعماله مواضيع الدين والقانون والمجتمع المدني ، ومن اهم اصداراته باللغة العربية ( ما بعد ماركس ، العمامة والافندي، في الاحوال والاهوال ، القومية : مرض العصر أم خلاصه، الدولة والمجتمع المدني في العراق ، فرضيات حول الاشتراكية ) ، اما اهم اصداراته باللغة الانكليزية فمنها ( الحركة الشيعية في العراق ، القبائل والسلطة في الشرق الاوسط، آيات الله والصوفيون والايديولوجيون) فضلا عن ترجمات اهمها كتاب ( رأس المال ) لكارل ماركس .. استعرض الدكتور فالح عبد الجبار محتوى كتابه متحدثا عن فكرة الخلافة التي لم يكن مفهومها قائما في القرن التاسع عشر بل وجدت في الدولة العثمانية عندما كان السلاطين يعتبرون انفسهم خلفاء وقد ورثوا الخلافة عن بني العباس حسب مزاعمهم ..اما على الجناح الشيعي فقد بدأت مع تأسيس الدول الصفوية التي أسسها التركمان السنة ثم تحولوا الى المذهب الشيعي حيث جلبت ايران الشيخ الكركي من جبل عامل لنشر مبدأ التشيع ..وفي أواخر القرن التاسع عشر طرحت فكرة الخلافة مجددا على يد المصلحين الكبار من امثال جمال الدين الافغاني ومحمد عبده وغيرهم ، لكنهم طرحوا مبدأ الدستورية ما يعني عدم حصر الخلافة في اهواء ورغائب شخص الخليفة بل بالاعتماد على فكرة الدستورية التي جاءت من اوروبا اذ يقوم نظام الحكم على قواعد ناظمة يخضع لها الجميع بما فيهم الخليفة ..وحين جاء الكواكبي الغى فكرة قيام الخلافة على البيعة ودعا الى قيام الانتخابات وخضوع الخليفة الى الدستور وان يكون أصله عربيا اذ كان الكواكبي من دعاة القومية العربية .. شهد القرن العشرين ، معارك فكرية وسياسية حول الخلافة منها معركة رشيد رضا من سوريا ضد اتاتورك وهو من المهتمين بالحركة السلفية ، اما المعركة الثانية فخاضها تقي النبهاني من فلسطين ومعركة جهيمان العتيبي في السعودية والمعركة الرابعة هي التي خاضها ابو عمر البغدادي وبعده ابو بكر البغدادي في العراق ، وهناك ترابط بنيوي بين هذه المحطات الاربعة فعلى الرغم من انها جرت في بلدان مختلفة وازمان مختلفة لكنها تقترن جميعا بضياع الدولة ، ضياع الدولة العثمانية وضياع فلسطين وضياع الملك من البدو واخيرا ضياع الدولة العراقية على يد داعش ، اذ ان فكرة الخلافة تأتي من جموعات سلفية مغلقة تنحدر في الاغلب من عوائل دينية .. واشار الدكتور عبد الجبار في حديثه الى شخصية ابو بكر البغدادي أو ( ابراهيم العوادي) الذي نشأ شابا عاديا في منطقة الطوبجي في بغداد ..درس الفقه وشغل وظيفة امام جامع لكنه كان يحمل ميولا سلفية ويلتقي بالسلفيين وهكذا تم القبض عليه وايداعه في سجن بوكا حيث التقى بالسلفيين الحقيقيين ممن اسماهم في كتابه ( البعثيين السلفيين) ليصبح على ايديهم مرجعا فقيها بالصدفة ، وبعد اطلاق سراحه ارسل في طلبه ابو عمر البغدادي الذي كان يريد ان يعلن عن نفسه خليفة بعد مقتل ابو مصعب الزرقاوي .. ويرى عبد الجبار ان داعش هي نتاج دولة فاشلة وهي بذاتها رد فاشل على هذه الدولة ، لكن السلفيين مثل الفطريات تعيش على ( الفطائس) وتظهر متى ما انهارت الدولة وقد ساعدهم على ذلك تمويلهم بالاموال وفشل الدولة والرغبة بالانتقام ، مؤكدا على عدم وجود مستقبل لهم لأنهم الماضي اللاحق بالحاضر واذا توازنت الدولة ينتهي أمرهم ، فقد اكتشف من استقبلهم كمنقذين في البداية انهم مجرد وهم وكذبة كبيرة وقد حكموا على أنفسهم بالهلاك حين ناصبوا العداء للجميع حتى الدول الاوروبية ، فهم يعبرون عن روح انتقامية لاحدود لها والمنتقم ينتهي دائما بالخسارة ، وفي ما يخص داعش فقد خسرت المجتمع المحلي بعد ان حظيت ببعض التعاطف في بدايتها لكن ارثها السلبي وضع الناس ضد الدين وضد الشريعة فاكتشفوا حجم كذبة داعش وفكرة الخلافة …



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