في مثل هذا اليوم قبل(56)) عاماً .. الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس جمهورية العراق يضع حجر الاساس لمدرسة الصويرة

خلال اقل من(4) سنوات بنى الزعيم (4000) مدرسة في مختلف مناطق العراق في ظل ميزانية فقيرة

اليوم ورغم تدفق ما يتحقق من ايرادات نفطية .. مدارسنا طينية او كرفانية وطلابنا يجلسون على (الحصيرة)



كتب / عبد الزهرة البياتي

رئيس التحرير التنفيذي

في مثل هذا اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر كانون الاول عام (1960) أي قبل (56) عاماً بالكمال والتمام وضع الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس جمهورية العراق حجر الاساس للمدرسة الثانوية في الصويرة وهي بلدة عراقية طيبة اسمها مشتق من كلمة الصيرة أي السياج والحصن للوطن..البلدة التي احبها الزعيم الخالد لأنها كانت مرتع صباه وبداياته الاولى حيث يقول عنها في الكلمة التي ارتجلها بهذه المناسبة :

«انني زرتكم في هذا اليوم وتذكرت الماضي اللطيف والذكريات الطيبة يوم كنا تلاميذ واطفالاً صغاراً ندرس في المدرسة احياناً ونلعب في هذه الفسحة بالذات..لقد تركت هذه البلدة وفارقتها منذ سنين طويلة ولكنني عدت اليها.. فارقتها منذ سنين طويلة لأكمل دراستي التي بدأتها وانا افخر بذلك بدأتها في بلدتكم وبلدتي الطيبة .. زرت بلدتي في ذلك التاريخ لأقسم بالوفاء والعهد ان اخلص لوطني واسعى مع المخلصين لأحرر هذه البلاد من ربقة الاستعمار والعبودية.. ومن ربقة العهد المباد الذي تنكر لهذا الشعب..وكان الزعيم رحمه الله يوصي في كلمته المرتجلة برعاية الاعمال الخالصة لوجه الله وبالصبر الجميل الذي يوصل الى الاهداف المنشودة والامانة في اداء المسؤولية الوظيفية وخدمة الوطن والشعب ومساعدة الفقراء حتى يرتفعوا الى مصاف الاغنياء ورعاية الاغنياء ليكونوا بمستوى عادل .. وايلاء العلم والثقافة والتأكيد على تعليم البنات والاهتمام بحدائق المدارس ومكتباتها والتأكيد على ترسيخ قيم الفضيلة والعدل والشجاعة في القول..بقي ان يعرف من لم يقلب اوراق التاريخ أن الزعيم قد تبرع بقطعة الارض الوحيدة التي ورثها عن امه في بلدة الصويرة الى وزارة التربية لبناء مدرسة لتلاميذ المدينة التي سافرت اليها عائلة الزعيم عام(1921) وما زالت شاخصة حتى يومنا هذا تحكي التاريخ وللأجيال ولكل الساسة والاباطرة والحرامية والسرسرية قصة رجل اخلص لشعبه وكان نزيهاً في حياته واستشهد ولم يملك غير حب الفقراء الذين حفروا صورته على شغاف قلوبهم وعشقوه بشكل غريب ..لقد بنى الزعيم وفي اقل من اربع سنوات(4000) مدرسة في مختلف انحاء العراق اضافة الى مئات المشاريع الاخرى المتنوعة رغم ان ميزانية العراق يومذاك كانت فقيرة لكن ما يؤسف له فاننا اليوم ورغم الميزانيات الانفجارية والايرادات النفطية فهناك المئات من المدارس الطينية او الكرفانية او تلك المتهالكة وان التلاميذ يجلسون على الحصيرة..فشتان بين زعيم اخلص فأنجز وبين ساسة كل همهم تحقيق مصالحهم وفي الختام اسجل شكري وامتناني لمؤرخ وموثق ثورة 14تموز (1958) الاستاذ هادي جواد الطائي الذي كان له الفضل في تذكيرنا بكل ما يتعلق بأحداث ومواقف تتعلق بالزعيم وبثورته واتمنى له العمر المديد واشكره على حماسته وذاكرته المتوقدة رغم عاديات الزمن ومتاعب المرض.

