في فرضية العشيرة النموذج

مارد عبد الحسن الحسون

يكثر الحديث دائماً عن الاصول العشائرية والمعايير التي يعتمدها ابناؤها في الكثير من المواقف الاجتماعية ، ويتسع هذا الحديث اذا تم التطرق للابعاد التاريخية والانساب بما فيها من فروع وعشائر رئيسية وامتدادات جغرافية بين العراق والبلدان العربية الاخرى ، ويأخذ هذا الحديث الكثير من الافاق عن الدور العشائري في هذه القضية او تلك ، وقد انتشرت بعض القصص خاصة مع تصدي العشائر للنزعات الارهابية وكذلك تصديها للخصومات التي تحصل بين عشيرة وأخرى من محتوى ان الصلح هو الاساس الذي ينبغي ان يسود وان يشكل التفاهم والتنازل المتقابل والصفح عناوين سلوكية لابدّ منها اذا اخذنا بحقيقة ان العشائر ترتكز في وجودها على مبدأ التعاون والتراحم والتواصل بينها ، وفي كل ذلك لم يتم التطرق الى مواصفات العشيرة النموذج التي يمكن ان تكون قوة استقطاب لعشائر اخرى تعتمد هذه القدوة العشائرية هدفاً للتحلي بما هي عليه من صفات تستحق التقدير .

أنني في هذه المقالة اسعى الى تأشير العشيرة النموذج ، ليس في إطار اعتقاد بعيد عن الواقع وانما هو من خلال المعايشة بشقيه الاول انني ابن عشيرة من عشائر العراق استطاعت ان تؤسس لها حيزاً من الاعتبارات الاخلاقية بعيداً عن ادعاء المفاخرة او ادعاء انها افضل من العشائر الاخرى ، بل اسهمت اسهاما فعليا في تعزيز المزيد من القيم بشهادة منصفين مضطلعين على احوال عشيرة بني عارض، ولقد تولى والدي الشيخ عبد الحسن الحسون عشيرة بني عارض لفترة تجاوزت (41) سنة ثم انتقلت الى اخواني وانا الان اضطلع بالمسؤولية نفسها لخدمة ابناء عشيرتي ، اما الثاني فمن خلال اضطلاعي بمسؤولية مديرية شؤون العشائر سابقاً لمدة اثني عشر سنة في وزارة الداخلية ولقاءاتي ميدانياً والنشاطات التي قمت بها في الاوساط العشائرية وما تحقق منها في هذا المضمار خصوصاً على طريق انهاء خصومات بين عشائر كان يمكن ان تؤدي الى الكثير من الخسائر والمشاكل .

ان العشيرة النموذج تصلح للاقتداء وتصلح ايضاً ان تكون عنواناً للمنطق العشائري الصحيح هي العشيرة التي تأخذ بحقيقة انها ليست من افضل العشائر إلا اذا اختبرت وجودها على اساس وطني والدفاع عن حقوق العشائر الاخرى بقدر الدفاع عن حقوقها ، كما ان عليها ان لا تشعر بالتميز والعلو على العشائر الاخرى ، بل في خط واضح من المنافسة المشرفة من اجل العدل والحق وانصاف المظلومية والدفاع عن القيم الوطنية والابتعاد عن سياسة المحاور التي تضر بوحدة الوطن ووحدة الشعب وتقديم المشورة والنصيحة في هذه القضية او تلك والحفاظ على وحدة الموقف الوطني .

ومن الاعتبارات الاخرى ان العشيرة النموذج هي التي ترفض رفضاً قاطعاً التعكز على نزعات طائفية او مناطقية لان مثل هذه النزعات انما تضر بوحدة الوطن جغرافياً واجتماعياً ، ومن الحقائق الواقعية في هذا الشأن ان العشائر التي رفضت رفضاً قاطعاً الطائفية والمذهبية كانت حجر الزاوية وما زالت في الدفاع عن وحدة العراق ارضاً وشعباً واسهمت اسهاما فعليا في القضاء على الطائفية عندما اشتد الترويج لها في سنوات سابقة .

وتستوقفني ايضاً اعتبارات عشائرية أكدت حضورها المشرف في التطوع ضمن الجهاد الكفائي الذي دعت اليه المرجعية الدينية الرشيدة وكان عنواناً حقيقياً للعراق الوطني الجديد الذي أسس لتوجهات مشرفة في قتال داعش والتصدي لكل الجماعات الارهابية ، ولنا ان نتوقف اعتزازاً بما اضاف الحشد الشعبي من نموذج مشرف كبير في هذه الميادين .

واخيراً فان العشيرة النموذج هي العشيرة التي تسعى ان تكون نموذجاً مدنياً تحافظ على حقوق المواطنين رجالاً ونساء وتؤمن بالحوار والتفاهم طريق لحل الخصومات، مثلما تؤمن ايضاً بان تكون الدواوين والمضايف مواقع للفهم المشترك وتبادل الخبرة والود والقيام بالواجبات الانسانية الصحيحة .

