في ذكـــــــــرى رحيلــــــــــه السابعــــــــة

الى روح الصحفي ستار جبار ابن البلد والعشيرة

حسن لفتة لعيبي

يا خيمة اليباب..

بالامس كنت معنا .. واليوم اسفل التراب

تموت الاشجار واقفة

قالوا لنا مات

قلنا لهم كلا

لا زال حياً بيتنا لينتقل من الصحافة

الى اروقة الجريدة

يسرى كسريان الدم بكرياته الحمراء والبيضاء

بين الحروف والكلمات

قالوا لنا مات

لكننا كذبناهم.. وقلنا مجرد اشاعات

قالوا لنا مات ..

وهل تموت العصافير في الجليل وتترك الزوجات

وكحزن الاطفال والاخوات والامهات ..

قالوا لنا مات ..

قلنا كلا ذلك هو صرح ومآذن وفنارات .

قالوا لنا مات ..

قلنا كلا وهل تموت الصواريخ المجنحة عابرة الجبال

والبحار والقارات ..

قالوا لنا مات ..

قلنا كلا ..

ولا يزال جنديا يقاتل ..

في كتيبة الزعيم عبد الكريم قاسم ..

كتيبة المدرعات..

قالوا لنا مات ..

قلنا كلا ..

لا يزال يقاتل مع تشي جيفارا..

قائد التمرد والثورات

قالوا لنا مات ..

قلنا كلا .. لا يزال حياً

يرزق تجدونه في شارع المتنبي

جالسا مع الكتب والصحافة

والوراقين.. واصحاب تشرد الكلمات

قالوا لنا مات ..

قلنا لهم كلا ..

كان مسامراً ويعود..

لكنها كلمة امنية

تخرج من افواهنا

وهيهات..

