في الكوفـــــة .. عاشــــق (البينة الجديدة ) يروي قصـــــة تعلقــــه بـ ((محبوبتــــه ))

بغداد / البينة الجديدة

عبد الزهرة عبد نور عبد زيد العارضي متقاعد عسكري تولد (1951) يسكن ناحية العباسية في قضاء الكوفة بمحافظة النجف وهو والد شهيد اعيته معاملة تقاعده بسبب الروتين الممل .. المواطن ( عبد الزهرة ) حضر الى مقر جريدتنا امس ليروي قصة تعلقه وعشقه لمحبوبته « البينة الجديدة « حيث قال : كنت اقرأ كل الصحف العراقية اليومية منذ العام (2007) ولكنني وجدت في « البينة الجديدة « الصدق والمهنية والنهج الوطني والدفاع عن كل شرائح المجتمع والطبقات ذات الدخل المحدود وفي مقدمتها المتقاعدون وعوائل الشهداء واضاف المواطن عبد الزهرة ابلغكم تحيات كافة المتقاعدين والقراء الاعزاء في قضاء الكوفة .

وفي الختام كشف عاشق « البينة الجديدة « ابن ناحية العباسية انه يحتفظ بأرشيف متكامل يضم كل اعداد البينة الجديدة منذ العام 2007 ولحد الان وهو يعتز بهذا الارشيف الذي يعتبره جزءا من املاكه .



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