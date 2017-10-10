في الذكرى الـ (58) لمحاولة الاغتيال الفاشلة للزعيم عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد

هذه تفاصيل ماحصل في ذلك اليوم المشؤوم ..الذي صار عيدا وطنيا لسلامة الزعيم من محاولة الاغتيال

في مثل هذا اليوم من عام 1959 شهد شارع الرشيد ببغداد محاولة فاشلة وبائسة لاغتيال زعيم الشعب عبدالكريم قاسم وكانت هذه الصفحة من اهم الصفحات التي مرت بتاريخ العراق الحديث, وكانت رتبته في حينها لواء ركن ويشغل منصب رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكالة . ومع ان محاولات اغتيال الزعماء هي امر جرى ويجري باستمرار , الا ان تلك المحاولة بالذات كانت امرا مختلفا وحدثا فريدا بسبب ما تركته من تأثيرات كبيرة على تاريخ العراق المعاصر , وقد استمر أثرها بعدها لعقود . جرت محاولة الاغتيال في يوم الاربعاء المصادف 7 تشرين اول من عام 1959 في الساعة السادسة والنصف مساء وفي منطقة رأس القرية في شارع الرشيد ببغداد (ساحة عبد الوهاب الغريري سابقا) . وقد جرى الاعداد لمحاولة الاغتيال من قبل قيادة فرع بغداد لحزب البعث العربي الاشتراكي من دون علم القيادة القطرية للحزب . وقد اشترك في المحاولة كل من اياد سعيد ثابت خالد علي الصالح احمد طه العزوز سليم عيسى الزيبق علي حسون حاتم حمدان العزاوي عبد الكريم الشيخلي

صدام حسين سمير عزيز النجم عبد الحميد مرعي خالد علي الصالح عبد الوهاب الغريري

وقد اختيرت عناصر عملية الاغتيال عن طريق لجنة حزبية برئاسة اياد سعيد ثابت وعضوية خالد علي الصالح واحمد طه العزوز . وبعد اعتذار احد المرشحين للعملية من اهالي سامراء عن المشاركة في عملية الاغتيال قام احمد طه العزوز بترشيح صدام حسين ضمن فريق الاغتيال بعد ان تعرف عليه في الموقف العام حين كان موقوفا مع خاله بتهمة قتل المدعو سعدون حمود الناصري التكريتي . كانت فرقة الاغتيال متجمعة في شقة احد الاطباء في الطابق الثاني في شارع الرشيد في المنطقة المقابلة لساحة رأس القرية حاليا. وكانت المجموعة متأهبة للنزول وتنفيذ عملية الاغتيال بمجرد وصول سيارة الزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان يمر يوميا في شارع الرشيد قادما من وزارة الدفاع الى داره في منطقة البتاوين او بالعكس . وكانت الخطة تقضي بقيام واحد من شخصين مكلفين بمراقبة الشارع احدهما موجود في ساحة الميدان والاخر موجود في الباب الشرقي باعلام مجموعة الاغتيال من خلال مكالمة هاتفية تشعرهم بوصول سيارة الزعيم ودخولها شارع الرشيد والاتجاه الذي تسلكه . وبالفعل وصلت اشارة الى المجموعة تبين لهم بان الزعيم يتجه الان بسيارته من منطقة الميدان نحو الباب الشرقي . ظلت المجموعة تترقب وصول سيارة الزعيم , وما ان اقتربت من المنطقة المحددة هبطت المجموعة بسرعة وقد خبأوا اسلحتهم الرشاشة تحت سترهم . بدأ التنفيذ باطلاق قنبلة دخان يدوية لابعاد الناس المتجمهرين الذين كانوا يحيطون بالسيارة ويصفقون للزعيم . بعد ذلك تقدم افراد المجموعة من سيارة الزعيم واخذوا يطلقون الرصاص على السيارة بكثافة فانحرفت السيارة باتجاه الرصيف المقابل بسبب اصابة السائق . وما ان بدأ الرمي قام الزعيم , وكان يجلس خلف المرافق , بتغطية رأسه بيديه وانحنى الى الامام نحو الاسفل فلم تصب الرصاصات غير كتفه الايسر . وقد فعل المرافق (جاسم العزاوي) الذي كان جالسا في المقعد الامامي نفس الشيء فاصيب ايضا بجراح بليغة , لكن السائق لم يستطع ان يفعل مثل هذا الشيء لوجود الستيرن امامه فتلقى اصابات قاتلة في راسه ما ادت الى وفاته في الحال . لم تستغرق العملية سوى دقائق قليلة قامت بعدها المجموعة بالانسحاب من خلال الشارع الفرعي المحاذي لشركة ( بيت لنج ) البريطانية باتجاه شارع الجمهورية حيث كانت بانتظارهم سيارة لتقلهم الى منطقة الاختباء (الوكر) . كانت مهمة صدام حسين هي تأمين الحماية للمجموعة في المنطقة الامامية لكنه خالف التعليمات والتحق بمجموعة الاغتيال وشاركهم في اطلاق النار على السيارة من المنطقة المقابلة للمنفذين ودون ان يكون مخططا له بان يقوم بذلك . وكان من نتائج العملية قتل واحد من افراد المجموعة وهو عبد الوهاب الغريري لكون اطلاق النار قد جرى من جهتين متعاكستين . كان الدور المرسوم لعبدالوهاب الغريري هو ان يقوم بإلقاء قنبلتين ، الأولى عند بدأ العملية وهي قنبلة دخان والثانية لنسف السيارة بعد اتمام العملية حتى يتمكن المنفذون من الهروب ، ولكن عبدالوهاب الغريري أصيب بطلقة في رقبته يعتقد بانها اطلقت من قبل صدام حسين الذي شارك بالعملية دون ان يراعي ابسط مبادئ الرمي وهي ان لا يتم اطلاق النار نحو هدف معين من جهتين متعاكستين . تركت جثة عبدالوهاب الغريري في مكانها من دون أن تتمكن مجموعة المنفذين من سحبها وهو الامر الذي ادى الى كشف هوية المنفذين والعملية برمتها . وعند الانسحاب اصيب صدام حسين بطلقة في رجله نتيجة لقيام احد المواطنين (ويقال ايضا شرطي مرور) باطلاق النار على المهاجمين عند انسحابهم , لكنه تمكن من الالتحاق بالمجموعة وركب السيارة معهم . وبعد التعرف على جثة الغريري جرى اعتقال (شاكر حليوة) الذي هو مسؤوله الحزبي وكان يسكن منطقة الأعظمية وهو من القادة البعثيين حيث كان عضو قيادة فرع بغداد لحزب البعث في وقتها . وأثناء التحقيق معه اعترف عن تفاصيل الخطة وأسماء المنفذين والقائمين بالعملية ، وقد ذكر اسماءهم جميعاً أثناء التحقيق ، وتمكنت الشرطة من الوصول إليهم وإلقاء القبض على الذين كانوا موجودين في الوكر وبعض من كانوا خارجه ، حيث بلغ عدد من تم إلقاء القبض عليهم 42 شخصاً ، وقدموا إلى محكمة الشعب لمحاكمتهم . وقد فر صدام حسين من الوكر بالرغم من اصابته بعد ان عرف بفشل العملية ونجاة الزعيم , كما فر ايضا من الوكر مع صدام حسين عبد الكريم الشيخلي , وبعد ايام قلائل فرا من خلال المنطقة الغربية نحو سوريا التي كانت جزءا من الجمهورية العربية المتحدة .

وقد اعتبر يوم محاولة الاغتيال عيدا وطنيا سمي بيوم السلامة وذلك لنجاة الزعيم قاسم من المحاولة التي استهدفت حياته , وقد صدر سيت طوابع لتخليد هذه المناسبة .

ومما يجدر ذكره ضمن هذا الموضوع بانه قد اشير بوضوح من قبل احد الشهود خلال جلسات المحكمة العسكرية العليا الخاصة التي خصصت لمحاكمة المتهمين في محاولة الاغتيال بان مقتل عبد الوهاب الغريري كان قد حصل بسبب اطلاق النار عليه من الجهة المقابلة من قبل رفاقه المنفذين لعملية الاغتيال , حتى ان المهداوي ضحك على هذا الامر وقال للشاهد (يعني صرتوا تطلقون النار على بعضكم البعض) . ان ما يدفع الى الشك بان صدام حسين كان هو السبب في مقتل عبد الوهاب الغريري هو قيامه باطلاق اسمه على الساحة التي جرت فيها حادثة الاغتيال واصداره الاوامر بعمل تمثال له , والذي استبدل مرتين , ثم قيامه بنفسه بتكريمه عن طريق وضع الاوسمة على صدر التمثال من خلال رافعة خلال ذكرى مناسبة حادثة الاغتيال . وحتى في فلم الايام الطويلة فقد صور صدام حسين وهو يتقدم من الامام الى الجهة الاخرى من السيارة ويشارك في عملية اطلاق النار , كما يظهر بوضوح اصابة الغريري باطلاقة في رقبته نتيجة اطلاق انار عليه من تلك الجهة . ان كل هذا يمكن ان يدفع الى الشك بان صدام حسين كان ربما هو السبب في مقتل الغريري . كما ان هناك رواية اخرى تقول بان الغريري لم يمت من الاطلاقة التي اصابته , وعند الانسحاب كان عبد الكريم الشيخلي بالقرب منه فصاح به صدام حسين طالبا منه الاجهاز عليه لكي لا يعترف على المجموعة في حالة نجاته . ان هذه هي مجرد تكهنات استنتاجية ولا يوجد اي دليل على حصولها من عدمه , وقد ذهب سرها الى الابد مع رحيل المشاركين بهذه العملية .