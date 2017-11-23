في الدوري الكروي الممتاز فوز الزوراء والكهرباء وتعادلان بافتتاح الدوري العراقي

بعد السب والبصاق .. الزوراء يتنازل عن حق لاعبه لاعتذار الصناعات الكهربائية

حقق ناديا الزوراء والكهرباء، الاثنين، الفوز بأولى جولات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وتغلب الزوراء على الصناعات الكهربائية بهدف دون مقابل، وكذلك الكهرباء على نفط الوسط بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.وتعادل الديوانية مع الحدود بهدف واحد لكل منهما، وكذلك السماوة مع امانة بغداد بدون أهداف، بينما فاز فريق البحري على فريق الحسين بهدف نظيف أعرب المدرب المساعد لفريق الزوراء باسم لعيبي، عن سعادته بتحقيق أول ثلاث نقاط في دوري الكرة الممتاز عبر الفوز على الصناعات بهدف نظيف، عازيا الفوز الصعب لانتهاج فريق الصناعات التكتل الدفاعي.



وقال باسم لعيبي في حديث إن «الفريق لم يظهر بمستواه المعهود سيما وأنه خطف مؤخرا لقب السوبر أمام القوة الجوية»، مبينا أن «فريق الصناعات لجأ للتكتل الدفاعي الأمر الذي وجد فيه لاعبو الزوراء صعوبة بالوصول إلى المرمى».

وأضاف لعيبي أن «ما يهم هو النقاط الثلاث في بداية المشوار التي ستكون دافعا لتحقيق المزيد وحصاد النقاط»، مشيرا إلى أن «الفريق يمتلك اللاعب البديل وبمستوى اللاعب الاساسي ما يجعل من صفوفه مكتملة وجاهزة لتحقيق النتائج الملبية للطموح».تنازلت الهيأة الادارية لنادي الزوراء، عن حق لاعب فريقها الكروي ابراهيم بايش، بعد الاعتداء عليه من قبل لاعب الصناعات الكهربائية نزار الحكيم في مباراة الفريقين الاثنين ضمن الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، بعدما قدمت ادارة المعتدي الاعتذار لادارة الزوراء.

ومن جانبه قال المتحدث باسم ادارة الزوراء عبد الرحمن رشيد ان «رئيس الهيئة الادارية لنادي الصناعات الكهربائية علي خلف، اتصل بالادارة وقدم الاعتذار عن تصرف لاعب فريقه بحق لاعبنا ابراهيم بايش، ووعد بمعاقبة اللاعب المسيء».

واضاف، ان «رئيس نادي الصناعات أدان التصرف»، مؤكدا ان «الادارة تفكر بتربية جيل قبل النظر الى نتيجة الفوز او الخسارة، وان تصرف نزار الحكيم كان مرفوضا، ووعد باحضار اللاعب للاعتذار امام الادارة والفريق».

وبين: «اننا قدرنا الشعور العالي والمسؤولية لدى رئيس نادي الصناعات ونتمنى ان تكون الادارات الاخرى تحمل نفس الشعور تجاه كل من يحاول الاساءة».

وكان لاعب الصناعات الكهربائية نزار الحكيم، قد اعتدى على لاعب الزوراء ابراهيم بايش بالسب والبصق في مباراة الفريقين بالجولة الاولى من دوري الكرة الممتاز.

وقد أكد مدرب فريق الصناعات الكهربائية عماد عودة، أن الخسارة أمام الزوراء بهدف نظيف تعتبر منطقية، مبينا أنه حصل على ما يبحث عنه في الشوط الأول لكن خطأ عابرا تسبب بهدف للزوراء، وكان بالإمكان تحقيق الافضل.

وقال عماد عودة ، إن «الخسارة أمام فريق بحجم الزوراء بهدف نظيف في أول مباريات الدوري تعتبر منطقية، نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين»، مبينا أن «الزوراء قادم من فوز بلقب السوبر ومدعوم بالجمهور وليس معيبا أن يخسر الفريق أمامه بهدف نظيف».

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وأضاف عودة أن «ما بحث عنه في الشوط الاول حققه وهو إنهاء الشوط بالتعادل، ومن ثم اللعب بارتياح في الشوط الثاني لتصعيب المهمة على الزوراء»، معتبرا أن «فريقه نجح في مسعاه لولا الخطأ في التعامل مع هجوم الزوراء وإتاحة الفرصة لتسجيل الهدف الوحيد».