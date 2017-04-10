في البيت الثقافي الفيلي معرض للأعمال اليدوية

البينة الجديدة / عدنان راشد القريشي

وسط حضور نخبوي مميز افتتحت السيدة فخرية جاسم محمد مديرة البيت الثقافي الفيلي التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار للفنانة ازل محمد خليل معرضها الاول الموسوم (تراثنا الجميل ) دعت مديرة البيت الثقافي الضيوف للتجوال في ازقة المعرض الذي ضم اكثر من خمسين عملا يدويا ابدعتها انامل الفنانة ازل وبعد الانتهاء من الجولة دعا مقدم الجلسة الاعلامي عدنان القريشي الحاضرين لتقديم السيرة الذاتي لصاحبة المعرض الموغلة بالجمال والزاخرة بالابداع ومن ثمة ترك الحديث للفنانة ازل التي قالت (بدايتي كانت منذ كنت طالبة في الابتدائية ويعود الفصل الى مدرسة الفنية التي اخذت على عاتقها تنمية مهاراتي الفنية ووجدت التشجيع من قبل الاهل وبدأت اصقل موهبتي من خلال مشاهداتي من خلال شبكة المعلومات الانترنت فالعالم لم يعد يرمي النفايات واخذ بإعادة تدويرها ولهذا اخذت على عاتقي ان اضع الجمال من بقايا نفايات المنزل وبعدها فتح باب المداخلات للحاضرين وتمتع الحاضرون بإجابات الضيفة التي اجابت عن استفسارات الحاضرين بكل امتنان وشفافية وتحدث السيد سلام محمد علي معاون البيت الثقافي الفيلي عن اهمية تشجيع الطاقات النسائية وكشف طاقاتهم الابداعية وضرورة تسليط الضوء على نشاطاتهم بكل مفاصلها والبيت الثقافي الفيلي ابوابه مشرعة في استقطاب كل الموهوبين والمبدعين من كلا الجنسين وبدوره اشاد بجودة المعروضات اليدوية التي امتازت بالدقة والحرفية العالية وفي مسك الختام اهدت الفنانة ازل محمد خليل بعضاً مع اعمالها للبيت الثقافي الفيلي في شارع فلسطين السيدة فخرية جاسم محمد شهادة تقديرية وهدية متواضعة للفنانة ازل محمد تثميناً لجهودها في انجاح الجلسة.

