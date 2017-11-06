في اربعينية سيد الشهداء الحسين (ع) خدام الحسين

فلاح الربيعي



احنا اهل الوفا بالعراق كلنا خدام الحسين

معلينا بالحقد شيكول ميكول لاهسة ولا بعدين

من يومك تشهد كربلا بيك ويمك ابو الحسنين

ومشهودة ضربتك بالراس وحدة وبيها يشطر نصين

وبيوم الطف صارت مصيبتك طول الوكت مرتين

مدة بوكتها ومرة بعدها كلها تصيح يحسين

يكثر الاسلام بمحرم ما بين كل عامين

بصاية محمد وحيدر الكرار وسيفه ذوي الحدين

راية مطرزة فوك الراس ومرسومه بالذهب سبطين

منقوشة بنص العرش والسما وشاهد عليها الكونين

عبد الله ينصرك الله وانت بالعمر شهرين

محضون بحضن الحسين وحضنتك بين الكلب والجفين

يحسين بينك وبين العباس خطوات معدودة ميتين

وبوكت عاشور بيوم الزيارة تمشي الناس صفين

خدام الك طول الوكت وعهدنا ميصير عهدين

ودمك ابد ما نشف وناخذ الثار بثارين

نزل جبريل من العرش وحامل وي الفرح بشرتين

بشر بيها محمد واهله بميلاد الحسن والحسين

من توصل كربلا ملهوف وتشوف من بعيد كبتين

سبحان ربي خطوات تمشي وانت ما بين الصحنين

احنا شيعة علي طول الوكت وحدة مو اثنين

معروفة بالدنيا كلها وغرمتنا الغربة وين ما وين

شهدت زينب علينا بيوم المصيبة من غمضت الجفنين

وشاهد انت علينا بضربات الصدر والراس والخدين

يحسين اهل الجهل يسألون عنك انت منين

واهل الوفا تجاوبهم انت الروح وانت ماي العين

شاهد الله ورسوله كلنا الك خدام يحسين

وبيوم الاربعين نجي لك زحف بالموت وبدم اليدين

خدام الك طول الدهر لا سنة ولا سنتين

من الصغر حتى الكبر وننتظر من يظهر النورين