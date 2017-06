في احضان ريف كربلاء الاخضر نقاش عن «ورقة الاصلاح الثقافي»

كربلاء / البينة الجديدة

في امسية ثقافية دعت اليها اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة كربلاء شارك عشرات المدعوين من المثقفين والاكاديميين ومحبي المعرفة في جلسة تداول ونقاش في شأن «ورقة الإصلاح الثقافي» المعدة من قبل لجنة العمل الثقافي في الحزب الشيوعي العراقي.

التأمت الجلسة في منطقة الصلامية وسط ريف ناحية الحسينية الجميل، وحضرها جمهور غفير تجاوز المائة من الادباء والشعراء والباحثين والكتاب والاساتذة الجامعيين والمواطنين الآخرين، وتحدث فيها السيد مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب عن الورقة، التي كانت نسخ منها قد وزعت مسبقا واطلع عليها كثير من الحاضرين.

وفي بداية الجلسة رحب بالحاضرين الشاعر الدكتور عمار المسعودي، الذي اجتمع معظم الشمل اولا على مائدة افطار في حديقة داره العامرة، في كلمة استهلها بابيات شعر للجواهري الكبير.

كذلك فعل السيد سلام القريني سكرتير اللجنة المحلية الذي تولى إدارة الجلسة.

ونبه الجزائري في حديثه حول ورقة الاصلاح الثقافي، الى ان عبارة «الاصلاح الثقافي» هنا مجازية، وان المقصود هو الاصلاح في القطاع الثقافي حصرا وليس في الثقافة عموما. مضيفا انها ورقة اولية لفهم الواقع الثقافي، تحتاج الى التعزيز والاغناء والتطوير من خلال الحوارات والنقاشات بين المعنيين من المثقفين والباحثين والاكاديميين والمفكرين وغيرهم.



