في أجواءٍ استعراضية راقصة الهندية نيها بهاسين تُحيي مهرجان الأضواء في أبو ظبي

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يستعد المركز التجاري العالمي في أبوظبي لاستقبال المقيمين والسائحين في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» مع نجمة بوليوود المحبوبة نيها بهاسين، حيث سيقّدم احتفالاً مبهراً مليئاً بالبهجة والألوان على الطراز الهندي الأصيل في قلب العاصمة.وسيقدّم «المول» خلال الأجواء الإحتفالية والترفيهية يوم الجمعة الموافق في 20 أكتوبر مجموعة من العروض واللوحات الاستعراضية المستوحاة من أفلام بوليوود المحببة لدى الجميع، والتي تتضمن الرقصات الهندية بما في ذلك كاثاك، بهارات نتيام، بهانغرا، دانديا، ولافني، والتي سيراها الزوار لأول مرة.كما أن عشاق مشاهير بوليوود على موعد مع مفاجأة رائعة، حيث ستغني النجمة المتألقة نيها بهاسين باقة من أشهر أغاني البوب التي تميزت بها مع لوحات راقصة في المول، كما ستقابل محبيها في أبوظبي وتحتفل معهم بمهرجان الأضواء (ديوالي) نيها بهاسين هي مغنية هندية معروفة بأغاني البوب الهندية، بالإضافة إلى أنها سجلت أغاني بالعديد من اللغات الهندية بما في ذلك التيلجو والتاميلية والبنجابية والمهاراتية. وبدأت نيها حياتها المهنية في عام 2002 كعضو في مجموعة البوب الهندية الناجحة «فيفا» حيث تعتبر هذه هي الفرقة الأولى من الفتيات في الهند التي نجحت في كتاب ليمكا لسجلات الأغاني لكونها الفرقة الأولى التي حضر أولى حفلاتها أكثر من 500,000 شخص.



وفي هذه المناسبة قال ياسر المرزوقي، المدير العام في المركز التجاري العالمي أبوظبي: «نتطلع بحماسة لاستضافة حدث رائع آخر نحتفل فيه بمناسبة مميزة مع جميع زوارنا. ولدينا في المول بالمركز التجاري العالمي أبوظبي أجندة فعاليات متنوعة نخطط لها بحكمة لتلبية أذواق جميع زوارنا من جميع الجنسيات والأعمار، مما يسمح لنا بتقديم عروض فريدة من نوعها بالإضافة إلى تجربة تسوق متميزة تمزج بين الريادة والترفيه لجميع الزوار على مدار العام.»يُذكر أنه بالإضافة إلى عروض بوليوود، سيشارك زوار المول بورشات عمل فن الرانغولي على أنغام الأغاني الهندية على مدار اليوم في أجواء إحتفاليه استثنائية.

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