فيلم «ماتيلدا» يؤجّج الإحتجاجات في روسيا

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صرحت الشرطة الروسية يوم أمس أنها فتحت تحقيقاً جنائيا ًبعد سلسلة من الإحتجاجات العنيفة التي تضمنت إضرام نار بسبب فيلم عن آخر قياصرة روسيا. وهو فيلم بعنوان «ماتيلدا» للمخرج أليكسي أوتشيتيل الذي يحكي قصة علاقة غرامية بين نيقولا الثاني آخر القياصرة الروس وراقصة الباليه نصف البولندية ماتيلدا كشيسينسكايا التي كانت قد دونت تفاصيل العلاقة في مذكراتها.

ومن المقرر عرض الفيلم عالمياً في أواخر أكتوبر تشرين الأول رغم احتجاجات المحافظين الدينيين الذين يعتبرونه تصويراً غير لائق لرجلٍ تعتبره الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية شهيداً.

وفيما أعلنت بعض دور العرض أنها لن تطلقه في صالاتها بسبب التهديدات التي تلقتها من المتشددين، أوضحت الشرطة في بيانها أنه تبين وفقاً للتحقيق الجنائي بأن «دور العرض أُجبِرَت على عدم عرض الفيلم بعد تلقيها تهديداً بأن مشاهدي الفيلم سيتعرضون للعنف كما سيتسبب الفيلم في أضرار لملاك تلك الدور». علماً أن وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن مصدر في الشرطة قوله أنها فتحت تحقيقاً على صلة بهجمات إضرام النار رفضاً لعرض فيلم «ماتيلدا» الذي تغاضى بيان الشرطة عن ذكر اسمه.



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