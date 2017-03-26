فيلم «سر القوارير» .. في صفاقس

عرضت دائرة السينما و المسرح فيلم سر القوارير ، في قاعة محــمد الجمـــوسي ، الاثنين الماضي ، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي في صفاقس عاصمة الثقافة العربية2016. و قبل عرض الفيلم ، قال عريف الحفل إن صفاقس تفتقر إلى دور السينما ، و أي عروض سينمائية ، لذلك حضور السينما العراقية اليوم مثل حدثا فنيا ، و قد حضر العرض عدد من طلبة الفنون الجميلة، و طلبة السينما و أساتذة عملوا في تكوين السينما في تونس . ثم تحدث مدير دائرة السينما قحطان جليل قائلا إن إنتاج الفيلم الذي جاء ضمن 344 فيلما أنتجت عام 2014 خلال مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية ، و قد حاز الفيلم على إعجاب القائمين و المتتبعين لحركة السينما في العراق ، موضحا أن الفيلم اقتبس من رواية الكاتب العراقي عبد الستار البيضاني، و هو من إخراج د.علي حنون، و بطولة نجوم الصف الأول في العراق الفنانة آلاء حسين و مازن مصطفى و سامي قفطان و طه علوان ، و آخرون.