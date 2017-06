فيلم «روّحي» ينطلق بدور العرض اللبنانية

البينة الجديدة / القسم الفني

بعد انطلاقه في العروض التجارية بالإمارات، يستكمل فيلم روّحي للمخرجة جيهان شعيب والنجمة الإيرانية جولشیفته فراهاني جولة عروضه بالعالم العربي، المحطة الجديدة هي موطن الفيلم لبنان الذي يستقبله في سينما متروبوليس يوم 22 يونيو – حزيران .ويحكي فيلم روّحي قصة ندى العائدة إلى بلدها لبنان وإلى بيت العائلة المهجور الذي دمّرت الحرب جزءاً منه، وتحوّلت حديقته إلى مكب نفايات. فتقرر الإستقرار في هذا المكان الذي يعجّ بذكريات الطفولة، وتحدّد مهمة لنفسها: العثور على جثة جدها الذي اختفى في الحرب الأهلية. تقودها رحلتها إلى اكتشاف أساطير وأسرار، في مغامرة داخلية لشابة تبحث عن هويتها.الفيلم من بطولة النجمة الإيرانية جولشیفته فراهاني، التي بدأت مسيرتها في عمر 14 عاماً، وحصلت على خمس جوائز سينمائية في خمسة مهرجانات مختلفة، كما شاركت النجم ليوناردو ديكابريو بطولة فيلم Body of Lies وكانت بذلك أول ممثلة إيرانية تشارك في فيلم أمريكي منذ عام 1979 .

