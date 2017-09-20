فيفي عبده تُعبِّر عن غضبها بألفاظٍ جارحة

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هزأت الفنانة فيفي منظمي أحد عروض الأزياء وكان يُفترض أن يتم تكريمها مع مجموعة من الفنانين على هامشه. وبحسب المصادر المؤكدة، لقد واجهتهم بألفاظٍ جارحة.

ولقد جمع هذا الحفل- الذي شهد العديد من الفقرات الغنائية وعروض الأزياء المختلفة- عدداً من الفنانين منهم نسرين أمين، نرمين ماهر، مها صبري، أمل رزق، والإعلامية روجينا عمران.

بدأ الحفل بشكلٍ طبيعي، وكانت «عبده» سعيدة، إلا أنها على مايبدو عادت وانسحبت بعد أكثر من ساعة على حضورها لعدم الترحيب بها. علماً أنها اعترضت لعدم حضور أحد المنظمين لاستقبالها. كما أنها غضبت من التأخير بالموعد المحدد لانطلاق العرض دون أي تبرير أو اعتذار للموجودين. علماً أنها لم تكن الفنانة الوحيدة التي قررت المغادرة دون استلام تكريمها، بل كان معها نسرين أمين وأميرة فتحي.

يُذكر أنها انتقدت أسلوب المنظمين في التعامل مع الفنانين واهانتهم لعدم قدرتهم على تنظيم الحدث بشكلٍ لائق. وطالبت من لا يستطيع احترام ضيوفه بعدم توجيه الدعوة لهم.

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