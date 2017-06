فيروز تعود بابتسامة ووجه مشرق

البينة الجديدة / القسم الفني

اعتادت جارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز الاختفاء عن الشاشات ووسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، حتى الحفلات أصبحت متوقفة. ورغم أن فيروز طرحت مؤخرا أغنية جديدة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، إلا أنها لم تطرح أي صور أو مقاطع فيديو جديدة مصاحبة له. لكن المخرجة اللبنانية ريما الرحباني ابنة الفنانة فيروز نشرت مقاطع فيديو جديدة لمعشوقة العرب فيروز عبر حسابها بموقع فيس بوك. وظهرت فيروز في الفيديو بوجه مشرق وكأنها عادت بعمرها قبل سنوات طويلة وهو ما أثار دهشة ولهفة الجمهور العربي. وبدت فيروز داخل الاستديو تعدّل وترتب عملها كما تعودت، ولم يلتفت الجمهور عن سبب طرح الفيديوهات هل هي كواليس أغنيتها الأخيرة “ترنيمة في ملكوتك” أم تأهب لأغنية جديدة. لكن الجمهور توقف أمام ابتسامة فيروز صاحبة الـ 82 عاما، التي غابت عنهم لسنوات طويلة وشوّقتهم لزمن الفن الجميل.

This post has been seen 33 times.