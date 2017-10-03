فيرشتابن يتوج بلقب سباق جائزة ماليزيا

أحرز سائق فريق ريد بول الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن لقب جائزة ماليزيا الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا وان، محققاً فوزه الأول هذه السنة والثاني ضمن سباقات الفئة الأولى. وتفوق فيرشتابن الذي احتفل السبت بعيد ميلاده العشرين، على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر ترتيب بطولة العالم والذي انطلق من المركز الأول .

وتمكن الهولندي الذي انطلق ثانياً بعد انسحاب سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن قبيل بداية السباق، من تجاوز هاميلتون في اللفة الرابعة. أما زميل رايكونن الألماني سيباستيان فيتل، فأنهى السباق في المركز الرابع، علماً أنه انطلق من المركز الأخير .

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