فنان عراقي يسطع في سماء العالمية

البينة الجديدة / زينب اللهيبي

اقام فنان من العراق من محافظة النجف الاشرف ،المصور العالمي السيد محمد علي الموسوي ، معرضاً للصور الفوتغرافية الثاني عشر بعد المئة في إيران ، ضمن مهرجان القرآن والعترة العالمي ، الذي تضمن فعاليات وانشطة متعددة ، ومشاركات من دول عديدة مثل تونس ولبنان وغيرها . افتتح المعرض عدد من المسؤولين الايرانيين ، وعبروا قائلين : (نثمن الابداع العراقي ولاسيما لمصور نقل كل الحضارة الدينية و الثقافية العريقة للعراق ، وحظي المعرض ايضاً بأعجاب الكثيرين .شمل المعرض على اكثر من 60 صورة فوتغرافية في جناح خاص للموسوي ، و استعرضت الصور اهم المراقد الدينية في العراق ومراحل الاعمار لها وصورا صحفية تحدثت عن الواقع العراقي المزري ، وايضا نقلت الجوانب الحضارية و التاريخية و الاثرية . وفي حديث للموسوي (لم تكن هذه المرة الأولى التي نشترك فيها بمعرض في دولة ايران بل هذه المشاركة الثالثة وسوف تكون هناك مشاركات في دول اخرى ) .

