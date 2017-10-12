فلّة الجزائرية تُهدد متابعيها دفاعاً عن جورج وسوف

متابعة البينة الجديدة

نشرت المغنية الجزائرية فلة فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وهي تغنّي إلى جانب الفنان جورج وسوف. إلا أن الفنان المعروف بـ»أبو وديع» ظهر بحالةٍ صحية متدهورة، إذ أنه كان يمشي بصعوبةٍ شديدة بسبب المرض. والمُلفت في المقطع المصوّر أنه أثنى على أدائها بالضرب الخفيف على رأسها كمحاولة طريفة للتعبير عن إعجابه بطريقة غنائها.

إلا أن الجدير ذكره في هذا الخبر، هو أن فلّة قد هددت متابعيها من كتابة أي تعليق مسيء تعليقاً على حالة «الوسوف» الصحية أو على عفوية المشهد. حيث كتبت مهددة: «اللي يفتح تمه بكلمة سينال بلوك».

من جهةٍ أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الخبر بفيديو يظهر فيه «أبو وديع» وهو يسير بصعوبة حيث جاءت التعليقات متعاطفة مع حالته الصحية



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