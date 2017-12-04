فضيحة تشكفها الاندبندنت ..هكذا ضلل التحالف الدولي حقيقة ارتفاع اعداد الضحايا في الموصل

انتهى تنظيم داعش في العراق، وفي سوريا الوضع بات أقرب. ولكن رغم هزيمة التنظيم الارهابي وانهاء الحركات الوحشية التي تحققت على حساب الدمار الكبير والخسارة في الارواح، هناك وجه جديد للحرب تم اخفاؤه: عدد محدود من القوات القتالية كانت تدعو الى شن ضربات جوية مدمرة على الأحياء التي يتمركز بها المدنيون، سواء ناجمة عن طائرات امريكية او روسية لتمهيد الطريق لها وهي تتقدم.

الحكومات تزعم أن الحروب الجوية اليوم، تختلف كثيراً عن فيتنام منذ نصف قرن تقريباً، حينها كانت المدن يتم “اخفاؤها”. وفي هذه الأيام، القوات الجوية، سواء كان الامريكيون في العراق او الروس في سوريا او السعوديون في اليمن، يقولون إن هذا الدمار الشامل لم يعد يحدث بفضل دقة اسلحتهم، فهم يزعمون انك لو وجدت قناصاً واحداً في غرفة منزل، يمكن استهدافه دون إلحاق الأضرار بالاسر الراكدة هناك.

بيع الاسلحة عالية الدقة، باهظة التكلفة لبلدان مثل المملكة العربية السعودية، نظراً ما تُبرر له من اعمال عسكرية ضد المدنيين في اليمن.

وحين تطلع على العلاقات العامة، ورغم الادعاءات المتعلقة بالدقة، فان صور الطائرات بدون طيار في غرب الموصل، تبدو بشكل كبير مثل صور شرق حلب او الرقة او اجزاء من دمشق حين يتم تدمير كل مبنى وتحويله الى حطام. المشكلة التي يواجهها الصحفيون ومنظمات حقوق الانسان، هي انه من المستحيل التحقق من ادعاءات الضحايا وانكار الجناة المزعومين بالوقت نفسه.

والشهود الذين لم يلحق بهم الأذى، كثيراً ما يفرون خوفاً من الكلام. فان الحكومات والجيوش النظامية والقوات الجوية سوف تفلت منها خروفات على الأرجح، وفي حال عدم التزامك بالصمت، ستظهر معلومات ضارة في نهاية المطاف، وستتحرك ماكنات الأخبار للقول إن “الاضرار طفيفة”!.

وجدنا خلال الاسابيع الاخيرة من عملية استعادة الموصل التي استمر تسعة أشهر، احباطاً كبيراً، فهناك يمكن التعرف على الخسائر الفادحة بالارواح بين المدنيين، لان القوات البرية كانت مدعومة بطائرات التحالف الدولي التي اطبقت على البلدة القديمة.

تمكنت الاندبندنت من تأمين اتصال مع شخصين مختلفين كانا محاصرين وراء خطوط تنظيم داعش، فهما كانا يواجهان معضلة البقاء حيث كانا، لان فرصة قتلهما سهلة بالغارات الجوية، ومحاولة هربهما الى الاراضي التي تسيطر عليها القوات الامنية، سيعرضهما الى إطلاق نار على يد قناصة تنظيم داعش. اتخذ الرجلان قرارات مختلفة، ولكن لم ينج اي منهما. قتل احدهما بالرصاص على يد تنظيم داعش، حين انضم مع والدته الى جماعة كانت تحاول الهرب عبر نهر دجلة، مستخدماً اطارات مطاطية. وأصيب الرجل الآخر بجروح في غارة جوية وقتل في الثانية بالاسابيع الاخيرة من الحصار.

ولحسن الحظ، فان بعض الصحفيين يمضون بالنظر الى ما حدث فعلاً في المعارك، مثل الموصل بعد فترة طويلة من غض النظر من قبل وسائل اعلام اخرى.

جو وينغ من مجلة مينغز يقول إن “معلومات جديدة اثيرت عن الاصابات التي صاعدت العدد الاجمالي للقتلى خلال عملية استعادة السيطرة على الموصل، فكان هناك 21.224 جريحاً، و 17.404 من الجنود السابقين جرحى.

الارقام الجديدة الظاهرة، تسلّط الضوء على حقيقة أن عدد الضحايا غير الموثقين اكثر بكثير من اعداد الجرحى الذين وصلوا الى ستة أضعاف عدد الوفيات. وحتى لو تم إحصاء 5.325 شخصاً اعدمتهم عصابات داعش الارهابية، فان هناك ما بين 60 الف الى 90 الف جريح جراء القتال العنيف.

ويبدو هذا الرقم مرتفعاً ولكنه ذو مصداقية – بحسب مزاعم صحفي جريدة الاندبندنت في العراق – مع الأخذ بنظر الاعتبار استخدام المدفعية التقليدية وقاذفات صورايخ متعددة روسية الصنع. وارتفعت الاصابات من الهجمات الجوية لان القوات البرية التي كانت تدعو الى الضربات الجوية، هادئة قبل أن تبدأ الهجوم على أيمن الموصل.

وقتل داعش المدنيين الذين حاولوا الفرار، وكان الناس محصورين في المنازل المتعرضة اساساً الى الخسائر.

الصورة التي عرضها التحالف الدولي في هجومه الجوي تبين انها ملفقة. وفي احدى المناطق السكنية التي تدعى بالقيارة قرب الموصل، ادعى ايضاً التحالف الدولي انه قتل مدنيا واحدا فقط في المدينة بالقرب منها، مشيرة الى أن القوات الامنية لم تقتل احداً هناك.

وتبين ان هناك 40 غارة جوية على هذه المنطقة، أسفرت عن مقتل 43 مدنياً منهم 19 رجلاً وثماني نساء و16 طفلاً يبلغ من العمر 14 ربيعاً أو اقل. وفي حوالي ثلث الضربات القاتلة، كان تنظيم داعش قريباً جداً من المدنيين، ونصف الحالات لم يكن التنظيم موجوداً بشكل واضح!.

اعداد دراسة عن اعداد القتلى والضحايا جراء العمليات الحربية امر ضروري ومهم جداً، فلأول مرة، يمكن ان نحدد ما يحدث في الشرق الاوسط من حروب، بدءاً من افغانستان في عام 2001، حتى نهاية الحروب ان انتهت.

ادعى التحالف الدولي، أن واحداً فقط من بين 157 ضربةً جوية البالغ عددها 14 الف غارة في العراق منذ عام 2014، تسببت في مقتل مدني واحد. ولكن الادلة على الارض تبين أن المعدل الحقيقي هو واحد من كل خمسة.

الادعاء المثير من قبل قيادة القوات الجوية الامريكية والبريطانية، بأن اسلحتهما ذكية، وتمكنهما من تجنب تعريض المدنيين للقتل هو ببساطة غير صحيح.

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