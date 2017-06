فايـروس عراقي يصيـب الكومبيوتر اليابانـي فـي طهــران

ها قد حدث ما تمناه جميع المتابعين بعد ثماني جولات من التصفيات بعد عودة الثقة للاعبي منتخبنا الوطني اثر تعادله الايجابي مؤخرا مع المنتخب الياباني بهدف لكل منهما ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال موسكو 2018، حيث تعقدت مهمة الساموراي الياباني امام شراسة الاسود بعد ان اجبرت كتيبة باسم قاسم اليابانيين على التعادل الايجابي في الشوط الثاني، وليفقده فرصة الابتعاد بصدارة المجموعة بعيداً عن منافسيه المنتخبين السعودي والاسترالي. استطلعنا اراء اهل الشأن والاختصاص بشأن اداء منتخبنا امام الكومبيوتر الياباني مؤخرا فكانت.

بصمة المدرب

وقفتنا الاولى كانت مع نجم الكرة العراقية السابق سمير كاظم الذي ادلى برأيه قائلاً: لا يختلف اثنان على قوة الفريق الياباني الذي يعدّ من افضل منتخبات القارة الاسيوية، ولكن منتخبنا الوطني نجح في ترويض الفريق الياباني على وفق ما يريد واستغل عاملي الارض والجمهور والاجواء افضل استغلالا، فضلاً عن الاسلوب الذي انتهجه المدرب باسم قاسم مؤخرا بعد نجاحه بترك بصمة في الاداء والتكتيك الجماعي للفريق خلال المدة القصيرة التي قضاها مع المنتخب.

واضاف: على الاخوة في اتحاد الكرة ان ينظروا للتغيير الحاصل في اداء المنتخب خلال هذه المدة القصيرة التي قضاها الكابتن باسم قاسم بالرغم من مطالبنا بوجود المدرب الاجنبي. الا ان وضع البلد وواقع حال كرتنا يحتم علينا ان نعطي الثقة بالمدرب المحلي، وان يستمر الكابتن باسم قاسم على رأس الهرم التدريبي خلال التصفيات ونهائيات اسيا من اجل اعطائه الفرصة الكاملة لبناء منتخب يليق بسمعة الكرة العراقية.

تماسك واضح

وقفتنا الثانية كانت مع المدرب الكروي الكابتن جمال علي الذي قال: ان القراءة المبكرة للمدرب باسم قاسم كانت واضحة، حيث كان التركيز خلال المباراة من المدرب باللعب في ساحتنا واعطاء واجبات دفاعية للاعبي الوسط في الاطراف للحد من خطورة جناحي المنتخب الياباني ما ساعد على غلق المناطق الدفاعية بالرغم من جعل طلعاتنا الهجومية قليلة، الا اننا نجحنا في استغلال البطء الواضح في وسط الملعب الياباني الذي ساعدنا كثيراً بالتحرر في مناطقنا.

وأضاف ان الاداء الرجولي والتماسك الواضح هما من جعلا منتخبنا يخطف نقطة من اليابانيين، فضلاً عن غلق المساحات والفراغات في المناطق الخلفية. مبيناً أن فريقنا خاض مباراة حماسية استحق بها الخروج بنقطة وحيدة برغم عدم فائدتها بسبب ضياع فرصة التأهل، ولكنني اراها ضرورية لاعادة ثقة جماهيرنا بمنتخبها.

خطوة مهمة

وقفتنا الاخيرة كانت مع النجم الدولي السابق الكابتن نعيم صدام الذي أدلى برأيه قائلاً: ان المباراة كانت جيدة بالنسبة لفريقنا ولاسيما في الشوط الاول، وهذه خطوة مهمة استطيع ان اقول ستنقلنا كثيراً للامام من ناحية المستوى.

وأضاف: شاهدنا المنتخب للمرة الاولى كتلة واحدة استطاع من خلالها الكابتن باسم قاسم ان يفرض اسلوبه من خلال التنظيم الدفاعي، وشن بعض الهجمات التي نجحنا عبرها في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، على العموم منتخبنا استحق النقطة بجدارة وعليه ان يسير بالخطى نفسها خلال المباراتين المقبلتين امام تايلند والسعودية من اجل اعادة هيبة الكرة العراقية التي ضاعت خلال التصفيات بعد كشف جميع اوراق المجموعة وحصر بطاقات التأهل بين ثلاثة منتخبات.

عموماً ابارك للكابتن باسم قاسم نجاحه في قيادة المنتخب في اول مهمة رسمية وبطريقة تنم على حنكته برغم ان نتيجة التعادل غير مهمة، لكن الاهم اننا شاهدنا هنالك فريقا يقدم كرة قدم برغم عدم وجود دافع للمباراة بسبب ضياع فرصة التأهل.

