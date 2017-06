غولدن ستايت على بعد فوز واحد من اللقب

بات غولدن ستايت ووريرز على بعد فوز واحد من استعادة اللقب بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي عندما هزمه 118-113 في السلسلة النهائية من البطولة.وهو النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين فتوج غولدن ستايت في المرّة الأولى (2015)، وتقدم في الثانية 3-1 قبل أن يفقد اللقب لصالح منافسه الذي فاز في المباريات الثلاث الأخيرة في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدوري.

وكان نجم كليفلاند «الملك» ليبرون حيمس ورفاقه على وشك تحقيق الفوز الأول على أرضهم بعد أن تقدموا في نهاية الربع الثالث بفارق خمس نقاط 94-89 .

وظل كليفلاند متقدماً بفارق ست نقاط حتى قبل ثلاث دقائق من النهاية (113-107)، لكن تكفل كيفن دورانت وستيفن كوري بتسجيل النقاط الـ11 الأخيرة لغولدن وتأمين الفوز الثالث.

وفاز غولدن ستايت ووريرز على أرضه في المباراتين الأوليين 113-91 و132-113، وتقام المباراة الرابعة على ملعب كليفلاند.

وسجل دورانت 31 نقطة مع 8 متابعات، وكلاي طومسون 30 نقطة مع 6 متابعات وكوري 26 نقطة مع 13 متابعة للفائز، وليبرون جيمس 39 نقطة مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة وكايري إيرفينغ 38 نقطة مع 6 متابعات ودجي آر سميث 16 نقطة للخاسر.

الوضع معقد

وحقق غولدن ستايت ووريز فوزه الخامس عشر على التوالي في البلاي (من دون أي خسارة)، وهذا لم يحدث في تاريخ البطولات الأمريكية الثلاث الكبرى للمحترفين وهي البيسبول والهوكي على الجليد وكرة القدم الأميركية (الركبي).

واعترف ليبرون جيمس بأن وضع كليفلاند كافالييرز بات معقداً بعد الخسارة الثالثة، وقال: «الوضع بات معقداً. سنشاهد شريط الفيديو لنرى موضع الخلل لدينا. لكن الفارق الكبير والهائل هو أنهم نجحوا في التسجيل بينما أخفقنا نحن في تسديداتنا».

وقال جيمس الذي يخوض النهائي السابع توالياً والثالث مع كليفلاند، «إنه الفريق صاحب أكبر قوة ضاربة على الأرجح الذي أواجهه في مسيرتي، حتى لو كنت تلعب بشكل جيد، عليك أن تلعب بشكل أكثر من رائع حتى تتمكن من الفوز عليه».

وعن إمكانية تحقيق غولدن ستايت الفوز الرابع على التوالي، قال جيمس: «لن أدخل في هذا النوع من الجدل. أنا آخذ كل مباراة على حدة».

واعتاد غولدن ستايت (67 فوزًا و15 خسارة في الدوري المنتظم) في المواسم الثلاثة الأخيرة على تحقيق الأرقام القياسية، وقد يصبح في حال فوزه بالمباراة الرابعة أول فريق يحقق 16 انتصاراً متتالياً في البلاي أوف من دون أي هزيمة.

وقال كوري في هذا الصدد «كل ما نريده هو تحقيق 16 انتصاراً في البلاي أوف (تعني احراز اللقب) ولا يهم كيف يتم ذلك»، وتساءل «لكن، لم لا نحقق ذلك؟».

