غوردون هاورد من يوتا جاز إلى بوسطن سلتيكس

أعلن غوردون هاورد أفضل هداف في صفوف يوتا جاز الموسم الماضي انتقاله إلى بوسطن سلتيكس، بطل المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، على الرغم من تلقيه عروضا مهمة من أندية أخرى. وفي مقال نشر على موقع «بلايرز تريبيون» بعنوان «شكراً يوتا»، وصف الجناح الأمريكي قراره بترك النادي الذي انضم اليه عام 2010، بأنه «الأصعب الذي اتخذته في أطول نهاية أسبوع في حياتي».وفي بوسطن، سينضم هاورد إلى براد ستيفنز الذي كان مدربه عندما كان يدافع عن ألوان جامعة باتلر في أنديانابوليس الذي يشرف على تدريب بوسطن سلتيكس منذ موسم 2013-2014. وقال هاورد الذي شارك في مباراة كل النجوم «أول ستارز» للمرة الأولى هذا الموسم، «اذا كانت ذاكرتي لا تخونني، فاننا تواعدنا على احراز اللقب في أحد الأيام». وسيوقع هاورد عقداً لمدة أربع سنوات مقابل 128 مليون دولار.وكان موسم 2016-2017 هو الأفضل لهاورد في مسيرته حيث سجل معدلاً وسطياً 21.9 نقطة في المباراة الواحدة، ونجح في 5.4 متابعات أيضاً.

وبقيادة هاورد والفرنسي رودي غوبرت، نجح يوتا في بلوغ البلاي أوف للمرة الأولى منذ عام 2012، واجتاز الدور الأول متخطياً لوس أنجليس كليبرز 4-3 قبل أن يسقط 0-4 أمام غولدن ستايت ووريرز الذي توج لاحقاً بطلاً للمسابقة.

