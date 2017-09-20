غداً .. الموسيقار نصير شمة يحيي الحفل الكبير لمناسبة يوم السلام العالمي

البينة الجديدة / عدنان ابراهيم

تحت شعار (معا من اجل السلام …الاحترام والسلامة والكرامة) و للسنة السادسة على التوالي يحيي الموسيقار نصير شمة الحفل الكبير بمناسبة يوم السلام العالمي يوم غدٍ الخميس ٢١/٩/٢٠١٧ وعلى خشبة المسرح الوطني الساعة السابعة والنصف مساء.

ويشارك شمة نخبة من أشهر الموسيقيين في العالم.، وهم: هوفا براين ودارلي جوزيف لافيجني ورامون فلوريس من الولايات المتحدة الامريكية، وخان محمد شريف من باكستان، وشاهباز حسين من المملكة المتحدة، وماهر بالحاج واسماعيل ايدسما والكسندر ليجراند وجوليام تولي من فرنسا ،وجورج بيزيرا من البرازيل، ولوجي بيفيرلي من ايطاليا.وقال الموسيقار نصير شمة أنه سيقدم في الحفل، مجموعة مهمة من آخر مؤلفاته الموسيقية التي تسعى لتكريس لغة السلام والمحبة والتآخي والتسامح في العراق، لاسيما في ظل الانتصارات المتلاحقة ضد الإرهاب الداعشي الاسود، ونبذ لغة العنف والتطرف واالصراعات والنزاعات المسلحة في بقاع مختلفة من العالم.. وأكد شمة: ويحضر الحفل مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عبيد، والمدير العام للدراسات الستراتيجية مازن بن الطاهر شريف ،كما يحضره عدد من كبار المسؤولين العراقيين والهيئات الدبلوماسية ونخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين ورؤساء منظمات المجتمع المدني وغيرهم.هذا الحفل الموسيقي الكبير يقام برعاية وزارة الثقافة، ومنظمة اليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، وجمعية أهلنا لدعم النازحين، وبتمويل ورعاية رابطة المصارف الخاصة العراقية الشريك الأساسي للموسيقار نصير شمة، في العديد من المشاريع الستراتيجية الإنسانية، لاسيما عبر (جمعية أهلنا لدعم النازحين)، ومبادرة (ألق بغداد) التي تتضمن محاور عدة في مقدمتها تطوير 20 ساحة من ساحات بغداد المهمة.

الجدير بالذكر أن ريع هذا الحفل سيذهب بالكامل لرعاية ودعم النازحين من أهلنا في مختلف المحافظات العراقية وتباع تذاكر الحفل في المسرح الوطني ومنافذ أخرى.



شارك الخبر