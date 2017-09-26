عندما تحمي الدولة فاسديها

عادل الدلفي

من وراء إلغاء المادة (١٢٠ ) لسنة ١٩٩٤ من قانون العقوبات والتي تنص على ان يغرم المحكوم بهذه المادة بدفع كامل المبلغ المختلس والمسروق من قبله ويرده للدولة كشرط لإطلاق سراحه حتى بعد انتهاء موقوفيته وماذا استفادت الدولة من إلغاء القرار المذكور؟

ففي الثالث من اب الماضي قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، مؤكدة تعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور .

اي حريات هذه يا محكمتنا الاتحادية؟ هل مطالبة سراق المال العام والمختلسين والفاسدين باسترداد أموال الدولة يعد تقييدا لحرياتهم ؟؟ ومن الذي يستفيد من إلغاء هذه المادة القانونية التي ردعت الفاسدين لسنوات قبل الديمقراطية الحديثة في بلادنا المنهوبة؟ هل تعم فائدة القرار شرائح كبيرة من مجتمعنا ؟ ام مساعدة الفاسدين ليتنعموا بفرص اختلاس أموال الدولة، بل يثابرون بشتى الطرق للحصول على تلك الأموال لينالوا حكما لسنة او سنتين دون إلزامهم بتسديد تلك الأموال!! على رئيس الوزراء اعادة النظر بمثل تلك القرارات التي أطلقت سراح الفاسدين لينتقلوا من سجن الدولة كمتهمين الى نادي الاثرياء مطمئنين الى موقفهم القانوني السليم الذي شرعته لهم المحكمة الاتحادية الرشيدة وخدمة بذلك شريحة من اللصوص القذرين وسراق المال العام بعدم اعادة ماسرقوه على عين الحكومة والشعب. ان مثل تلك القرارات تشكل إساءة للدولة وحماية للفاسدين في الوقت الذي تقود المرجعية الدينية والدولة بكل مفاصلها حملة ضد الفساد وسراق المال العام .على حكومة السيد رئيس الوزراء رافع شعار القضاء على الفساد اعادة النظر بإعادة القرار أعلاه بل وتشديده ليصل الى المؤبد في حال عدم تسديد أموال الدولة ليكون رادعا بوجه كل من تسول له نفسه بسرقة المال العام والفاسدين وللحد من تطاولهم وتوظيف ثروات الشعب لخدمته بكل المجالات لبناء شعب واعٍ وعراق جديد.

