قال الفنان الصري عمرو سعد ان مسلسل «وضع أمني»، يحتوى على رسالة للجمهور وأكد ان المسلسل سيكون به بعض المفاجآت فى الايام المقبلة وان هدفه محاربة الإرهاب والفكر المتطرف . وأضاف سعد أنه يقضي اجازة خارج مصر وذلك لأن تصوير المسلسل “كسر عظمي”، ووجه الشكر للمشاهدين وايضا للإعلامي الكبير عمرو اديب وذلك لمتابعة المسلسل .

