عماد الدين أديب يعود إلى شاشة «الحياة»

متابعة البينة الجديدة

يعود الإعلامي عماد الدين أديب إلى الشاشة من خلال برنامج جديد يُطل به عبر قناة الحياة المصرية في شكلها الجديد المقرر إطلاقه مع بداية العام المقبل حيث سيُطل لتقديم البرامج السياسية بعدما وقع عقد الظهور مع شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة تواصل المالك الجديد لشبكة تليفزيون الحياة، علماً بأنه عاد لمصر قبل أيام قليلة قادماً من فرنسا حيث قضى فترة طويلة خارج مصر بسبب مشاكل قانونية.

هذا ويراهن «أديب» على الشكل الجديد الذي سيطل به في برنامجه، حيث سيبدأ جلسات العمل التحضيرية له خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما وضعت القناة ميزانية مفتوحة لتنفيذ البرنامج الذي سيشهد دعاية مكثفة بالتزامن مع طرحه.



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