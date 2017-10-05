علي سلمان لـ (البينة الجديدة): أهدي الفوز الى وطني وإلى أبي الذي ساندني وإلى مدربي واستاذي زيد حسن رئيس الاتحاد العراقي

حوار / قاسم داود الربيعي

مرت بطولة شنغهاي الدولية للمبارزة بصمت لتنتهي بصمت لولا هذا البطل العراقي ذو الاربعة عشر ربيعا الذي خطف الميدالية الذهبية ليضعها على صدر العراق الذي يئن تحت وطأة الالم..هو البطل علي سلمان صدام الذي شارك بهذه البطولة ضمن استعدادات لا تضاهي لبقية الفرق المشاركة ليحقق حلمه ويرفع اسم العراق..وكان لنا معه هذا الحوار….

*كيف تم اختيارك للمشاركة لهذه البطولة؟

-تم اختياري لهذه البطولة كوني الحاصل على لقب بطل العراق في المبارزة بعد حصولي على المركز الاول في بطولة العراق للناشئين.

*ماهو شعورك وانت تدخل المعسكر التدريبي استعدادا للبطولة؟

-كنت سعيدا جدا لاستدعائي لتمثيل العراق واملي وحلمي ان احصل على الميدالية الذهبية..لرفع اسم العراق عاليا..لهذا كنت مواظبا عل التمرين وحريص على تطبيق توجيهات المدرب.

*هل كنت تحلم بالفوز؟

-كان الفوز امنيتي والحمدلله تحققت.

*كيف شاهدت استعدادات الفرق الاخرى وهل كانت افضل من استعدادات الفريق العراق؟

-استعداد الفرق الاخرى كان افضل بسبب استقرار بلدانهم وامكانياتهم ودعم حكوماتهم ومع هذا كانت عزيمتنا هي الدافع للفوز.

*ماهو شعورك وانت تحرز الميدالية الذهبية؟

-شعور لا يوصف من شدة الفرح وسعادتي كانت كبيرة حيث الفوز حمل اسم بلدي عاليا.

*.لمن تهدي هذا الفوز؟

-اهدي هذا الفوز الى وطني والى ابي الذي ساندني والى مدربي واستاذي زيد حسن رئيس الاتحاد العراقي..

*هل لديك بطولات قادمة؟

-بطولة تركيا الدولية التي ستقام في الثلاثين من الشهر الجاري..وانا حاليا امثل نادي البريد..

*من هو المدرب الذي عملت معه واوصلك لطريق النجاح؟

-هو المدرب القدير الكابتن بلال قاسم ومن خلالكم اقدم له شكري الكبير واحترامي..وختاما ..شكرا لجريدة البينة الجديدة لهذا الحوار الذي سلطت فيه الضوء على هذه البطولة..

