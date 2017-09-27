على قارعة الارق

قاسم داود الربيعي

غارق بهمهمات الذعر

حولي يتدفق الموت

حسادي مزيداً من الارق

فالليل يأكل ضيائي

رغبات شتى تدفعني ان احيا واحلم

اتدرع بالأمل حتى يندحر الظلام

احاول ان اقبض على وجه الامنيات

في ممرات قلبي المزدحم بالحنين

هتاف ينشد للحب

تساؤلات تعاني الاحباط

اتصفح صلافة الطين

الحب نبات موسمي واهدابي لا تحبس الدمع

ما عاد صوت العصافير يبعث نبض العشق

الزهور فقدت عذرية عطرها ..

فمخالب الفساد تقصف عيدانها

لتعيد صباحاتي الى كهوف الليل

ما زلت مستغرقاً بكل حبر

امرن عيني على عشق الجمال



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