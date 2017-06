علاوي يؤكد خلال لقائه السيسي أهمية عقد قمة أمنية إقليمية

أكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اهمية الاسراع في عقد قمة امنية اقليمية للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة.

وبحث علاوي مع السيسي في القاهرة، «ملف الحرب على الارهاب والانتصارات الاخيرة التي حققها العراق في هذا المجال، بالاضافة الى الازمة الخليجية الاخيرة وتداعياتها، كما جرى حوار معمق حول العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين».

وأكد علاوي «اهمية الاسراع في عقد قمة امنية اقليمية للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة والوصول الى حلول عاجلة لها وقطع الطريق امام الجهات التي لا تريد لشعوب المنطقة ان تنعم بالاستقرار والرفاهية»، مثمنا «الدور القيادي الذي تضطلع به مصر على الساحتين العربية والاقليمية ووقفتها المشرفة قيادةً وشعبا الى جانب العراق.

من جانبه، جدد السيسي «موقف بلاده الداعم والمساند لوحدة العراق واستقراره ورفض كافة اشكال التدخل في شؤونه الداخلية»، مشيرا الى ان «المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها افة الارهاب»

This post has been seen 3 times.