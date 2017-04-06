عضو عن مجلس كركوك يُرجح ان تكون أمريكا عاملا في أزمة المحافظة

بغداد / البينة الجديدة

رجح عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني نجاة حسين ان « تكون امريكا لاعبا اساسا في ما حصل بالمحافظة , لافتا الى ان «سياسة واشنطن المُعلنة تجاه العراق وخاصة بعد مجيء ترامب للبيت الابيض تؤكد بانها ترغب بعراق واحداً موحداً «.

حسين قال ان» ما قامت به قائمة التآخي في مجلس محافظة كركوك حول رفع العلم الكردي ورفض قرار البرلمان الاتحادي ستكون له تبعات خطيرة على المحافظة عموماً» .

واضاف ان» الكرد تسرعوا في اصدار قراراتهم في مجلس المحافظة ولم يعيروا اي اهتمام لوضع البلاد الحالي وللقوات الامنية التي تخوض حربا شرسة ضد الارهاب الهمجي الداعشي .

واوضح ان» التحدي الواضح من قبل الكرد في مجلس كركوك لن يصب في مصلحة المكونات المتعايشة في المحافظة , وسيخلف تبعات سياسية خطيرة اذا ما تم تجاوزه سريعا حسب الدستور والقانون , مبينا ان» المحافظة وعلى مدار 10 سنوات كانت تُحل مشاكلها الجوهرية عبر قبة مجلس المحافظة بهدوء وحوار دون احداث اي بلبلة داخلية .

ولفت الى ان» كركوك ليست لجهة على حساب اخرى , مؤكدا ان» كركوك عراقية حسب القانون والدستور ومدينة التعايش السلمي ما بين مكونات البلد منذ مئات السنين , وابراز النزعة القومية فيها لن يجلب الا الدمار والخراب لها .