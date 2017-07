فجر السعيد

(البينة الجديدة) تنشر ما كتبته الكاتبة والاديبة الكويتية الكبيرة فجر السعيد عن زيارتها قبل ايام للعراق واليكم نص المقال :كنت نهمة لرؤية بغداد شوارعها ضواحيها أسواقها ازقتها لأشتم فيها رائحة تاريخ الحضارة التي انجبت نصف مبدعي العالم العربي

لم أقرر زيارة العراق فجأة لكن كنت أحلم بزيارة العراق منذ زمن طويل لما لهذا البلد من تاريخ ثقافي طويل عشنا وتربينا عليه من قصص السندباد الذي كان من بغداد حسب ما قال في اغنية التتر للمسلسل الكارتوني الى قصص هارون الرشيد والدولة العباسية مروراً بابداع المطربين كزهور حسين وعفيفة اسكندر وصديقة الملاية وناظم الغزالي الى سعدون جابر ورياض أحمد وصلاح عبد الغفور وياس خضر وأمل خضيّر ونجوم التمثيل سليمة خضير وخليل شوقي وشذى سالم وفاطمة الربيعي وطعمة التميمي

بغداد كانت وستبقى بالنسبة لي حلما صعب المنال بسبب الظروف السياسية المحيطة وبدا حلم زيارة العراق او بغداد تحديداً عندما قرأت في كتب التاريخ كيف تحول نهر دجلة والفرات الى اللون الازرق من الكم الهائل من الكتب التي رموها التتر بالنهر عند هجومهم على بغداد..

وظل الحلم يرادوني رغم اني في اوقات كثيرة فقدت الأمل في ان تسمح لي الظروف في زيارتها.. ولكن فجأة أصبح الحلم حقيقة وزرت بغداد .. لم اكن اتوقع أن أرى بغداد بحال أفضل مما هي عليه فحرب ثماني سنوات مع ايران وبعدها غزو الكويت وتحريرها ثم حصار عالمي امتد لأكثر من عشر سنوات وتلاه حرب سقوط صدام واحتلال امريكي لابد أن تكون مدينة مكفهرة كئيبة .. وبالفعل هكذا وجدتها شوارع ومبانٍ قديمة متهالكة وبنية تحتية اهلكتها الحروب.. ولكن لم يكن هذا هاجسي وأنا ازور بغداد فتوقف التنمية أمر طبيعي وحتمي لما سبق ذكره .. كنت نهمة لرؤية بغداد شوارعها ضواحيها أسواقها ازقتها لأشتم فيها رائحة تاريخ الحضارة التي انجبت نصف مبدعي العالم العربي تقريباً ..كنت أتصور في خيالي من كثر ما قرأت في التاريخ عن بغداد بأنه ولابد ان هناك رائحة في الجو تختلف عن باقي الدول… أو هناك سر “ما” جعلها منبع الإبداع .. كيف يتعايش المواطن العراقي مع هذا الكم من القتل والدمار والتفجيرات التي نراها يومياً عبر شاشات التلفزيون ؟

وتفاجأت بأن الصورة التي نراها في القنوات الإخبارية ما هي الا صورة مشوهة غير حقيقة والمواطن العراقي يعيش حياته كما يعيشها اي مواطن آخر في أي دولة من دول العالم …يعمل نهاراً ويخرج مساء للتنزه في المولات كمول المنصور والمقاهي والمطاعم التي تملأ المنصور وشارع 14رمضان وغيره الى ساعة متأخرة من الليل .. أما التفجيرات فبريطانيا وفرنسا وأمريكا لم تنج منها لينجو منها العراق بعد كل هذه السنين العجاف واكتشفت السر فالأرض هي من تنبت هذا الشجر الوارف الظلال

زرت يوم الجمعة شارع المتنبي وبُهرت فيما شاهدت… فما رأيته من فن وثقافة في هذا الشارع البسيط لم أره في اعرق دور الأوبرا العالمية.. كم من الكتب النادرة المعروضة للبيع بأسعار رمزية بمسافة لا تقل عن كيلو متر طولي.. معارض فنون تشكيلية وفنون تصوير في كل زاوية من زوايا الشارع … عروض مسرحية شبابية في كل مكان..الممثل يقدم مسرحيته بالشارع والجمهور يتابع ويصفق ويتفاعل .. المطرب يغني بنفس الشارع أيضاً والجمهور يتمايل طرباً معه .. الشاعر يلقي قصيدته والجمهور يرددها ويتفاعل معها… عالم من الأبداع لم أر له مثيلا ..

هل تصدقون بأن العراقي لايزال يضحك ويبتسم ويصفق ويغني رغم كل ما رأى من ويلات ؟

فعلاً شعب جبار عاش وتعايش مع كل الصعاب وظل كما هو محتفظ بثقافته ومبدعيه الذين قادوا ثقافة العالم العربي بدءاً من الخوارزمي وجابر ابن حيان وابي حنيفة الى بدر شاكر السياب ومظفر النواب …

ما يميز العراق من وجهة نظري ليس النهرين ولا البترول بل ابناء الشعب الناس الذين ظلوا يصدرون للعالم العلم والثقافة بالرغم من كل المآسي التي مرت بهم عبر مئات السنين.. وهذا ما يجب أن تراعيه الدولة وللأسف لمست غيابه .. فالمسرحيات انتاج افراد واجتهادات شخصية والدراما شبه غائبة والمسرح المدرسي مفقود والرياضة لم تعد في دائرة اهتمام الدولة والمطربين الكبار ذوي القامات العاليه طربياً يغنون في المطاعم .

الأمن عاد للعراق والحواجز الأمنية تناقصت بنسبة كبيرة ولكن …لن يعود العراق كما كان ان لم تهتم الدولة برعاية الثقافة والفن والإبداع وفي شارع المتنبي يوم الجمعة روافد لتغذية العالم بالمبدعين فقط يجب ان تضع لهم الدولة كشاف الإنارة لينطلقوا . رعى الله العراق وشعبه العظيم وكلي ثقة من أنه سيعود أجمل مما كان.



