«عرق الشتا» يفوز بثلاث جوائز

فاز الفيلم المغربي «عرق الشتا» للمخرج حكيم بلعباس بثلاث من أصل خمس جوائز لفئة الفيلم الطويل بـ»المهرجان المغاربي للفيلم» الذي أقيمت دورته السادسة تحت شعار «الثقافة قاطرة التنمية» بمدينة وجدة في شرق المغرب من تنظيم جمعية سيني مغرب، وبمشاركة 17 فيلما (ستة أفلام طويلة و11 فيلما قصيرا.) وهي أفضل فيلم، أفضل إخراج وأفضل ممثلة التي نالتها فاطمة الزهراء بناصر مناصفة مع التونسية نجلاء بن عبد الله عن دورها في فيلم «تالة مون أمور». علماً أن الجزائري شريف ازرو قد فاز بجائزة أفضل ممثل في هذه الفئة عن دوره بفيلم «نجم الجزائر».

وفيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفيلم التونسي «تالة مون أمور»، نوهت لجنة تحكيم المهرجان بالفيلم التونسي «غدوة حي» للمخرج لطفي عاشور. كما نوهت بفكرة الفيلم الليبي «العشوائي» من إخراج أسامة رزق.