Kurds celebrate to show their support for the upcoming September 25th independence referendum in Erbil, Iraq September 22, 2017. REUTERS/Azad Lashkari

عرب كركوك: شوارعنا خالية من مظاهر الاستفتاء ولن نصوت بـ «نعم» كركوك / البينة الجديدة

أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي برهان العاصي ان شوارع المحافظ خالية من مظاهر الاستفتاء على الرغم من وصول صناديق التصويت ، مشيرا إلى ان العراقي الحقيقي لن يصوت بـ»نعم» على اجتزاء قطعة من البلد.وقال العاصي، ان «شوارع العرب في كركوك خالية من مظاهر الاستفتاء، وما يصدر من بعض الشيوخ والوجهاء من عرب المحافظة، هو ألسن مأجورة ونعرفهم حق المعرفة، انهم يميلون مع كل ثري يدفع لهم».وأضاف، ان «عرب كركوك لن يصوتوا بنعم للاستفتاء، فالعراق بلدنا، ونحن نحترم رغبة الأخوة الأكراد فيما إذا ارادوا الإنفصال، لكننا كعرب لن نوافق»، مشيرا إلى انه «حتى الآن لم يحدث أي شكل من أشكال إجبار العرب على التصويت بنعم».وأفادت مصادر محلية من محافظة كركوك، امس الأحد، بوصول صناديق الاقتراع على استفتاء كردستان، الى محافظة كركوك، وثلاث مناطق في ديالى، إيذانا بمشاركتها في الاستفتاء المزمع اجراؤه اليوم.

شارك الخبر