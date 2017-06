عبدة يلغي حفله بالدوحة بعد قرار المقاطعة

البينة الجديدة / القسم الفني

تقرر إلغاء حفلة فنان العرب محمد عبدة المزمع إقامتها في الدوحة ضمن فعاليات “صيف قطر 2017”، وذلك بعد إعلان السعودية قطع العلاقات مع قطر . و كان الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” سالم الهندي ، قد أعلن عن إقامة حفلة غنائية تضم فنان العرب و نوال الكويتية في مؤتمر صحفي احتضنته الدوحة في 23 أيار / مايو الماضي تحت مظلة روتانا التي تعود ملكيتها للأمير الوليد بن طلال . و سبق أن قاطع الفنانون السعوديون مهرجان الدوحة الغنائي الرابع عام 2003، وشهدت هذه المقاطعة تضامناً فنياً.



