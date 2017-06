عازفة الكمان اللبنانية ماريا .. الوعي المبكر عندها إكتشف جوهر نفسيتها حيث أشرقت في داخلها موهبة حب الكمان

بغداد / حسين محمد العراقي

ولجت الى عالم الفن والعزف على آلة الكمان وهي ابنة (الثمانية ) أعوام، و الى الآن تمارس عملها ولم تلجه من باب الهواية والترف، و إنما كانت برغبة شديدة ، فيما تحمل شعار الفن (ازرع زهرة على شاطئ الحياة كي يشم عطرها كل جيل آت للحياة) علماً أنها تمتلك حنينا قلَ نظيره .

والآن كيف لنا ان نحتوي كل هذا البحر المليء باللآلئ ، ماريا مثّلت فن الكمان بكل صفاته من حيث دماثة خلقها الراقي وحسن تعاملها مع الآخرين بمواقفها النبيلة . الكمان هو عشقها ومهنتها التي امتدت مساحته إلى ربوع لبنان وعالمنا العربي و منها مسارح العراق و الكويت و الأردن ومن خلال المسارح التي شاركت بها ومنها أمسية فيروزية بلبنان بقيادة الأستاذ ربيع أبي راشد علماً انه أصبح لها كم هائل من المعجبين والمتلقين والمشاهدين حين تمسك الكمان وتعزف ، وأصبحت مدرسة عزف بذوق رفيع .ماريا يبدو أن الوعي المبكر عندها اكتشف جوهر نفسيتها حيث أشرقت في داخلها موهبة حب الكمان بمتابعاتها الفنية ومن هنا بدأ نشاطها الفني يظهر على سطح الحياة الفنية وكانت تجربة رائعة في كل المقاسات ولم تتخيل أنها ستقوم بها لكن عزيمتها مع نفسها جعلتها على قدر المسؤولية .

هذه كانت البداية وهي بداية فنانة شجاعة بلا شك ومصدر لبنيانها المستقبلي . كانت على إيمان راسخ بأن فن الكمان تجد فيه أعذوبة تتداخل مع الحقيقة التي تعيشها والوضوح مــــــن عالم الغموض و اليوم مشت وسارت على هذا الدرب أثناء تحمــــــلها مسؤولية هدفها الفني فوصلت مبتغاها والآن تستحق مني ومن جمهورها الواجد بـــــلقب راعية (الكمان الذهبي) حيث لقيت نجاحاً في هذا الأسلوب من المتلقي.

This post has been seen 17 times.