عادل إمام يهدّد بفرض عقوبات على فريق مسلسله.. ماذا حدث؟

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سيطرت حالة من الغضب على النجم الكبير عادل إمام مؤخراً، بعدما فوجئ بوجود بعض الصحفيين و المصورين بموقع تصوير مسلسله الجديد «عفاريت عدلي علام»، والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.وطلب «الزعيم» مغادرة الصحفيين والمصورين موقع التصوير، وأكد إنه سيفرض عقوبات صارمة على أي شخص يعمل بالمسلسل ويسمح بوجود صحفي أو مصور في أماكن التصوير، خوفاً من تسريب حوادث العمل قبل العرض، وهو ما حدث معه بمسلسل «صاحب السعادة»، والذي يعرض منذ عامين حيث تم تسريب الحلقات الأخيرة منه بسبب بعض الصحفيين الذين اقتحموا موقع التصوير، ونجحوا في الكشف عن نهاية المسلسل قبل عرض الحلقات الأخيرة .