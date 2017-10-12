عادل إمام بطل «عوالم خفية» في رمضان المقبل

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استقر الفنان عادل إمام على تقديم مسلسل «عوالم خفية» لرمضان 2018. وهو المشروع الدرامي الذي يقوم بإنتاجه نجله رامي عبر شركته الجديدة «ماجنوم» في أولى مشاريعها الدرامية، علماً انه يتخلّى لأول مرة عن السيناريست يوسف معاطي بعدما ترددت أخبار عن خلافات بينهما في مسلسل «عفاريت عدلي علام» الذي عُرِضَ خلال شهر رمضان الماضي، رغم أن «معاطي» كتب جميع أعمال عادل إمام خلال السنوات العشر الأخير في السينما والتليفزيون، ويقوم بكتابة المسلسل الجديد الثنائي محمد محرز وأمين جمال الذي شارك في كتابة مسلسل «فوق مستوى الشبهات» للفنانة يسرا الذي حقق نجاحاً كبيراً في السباق الرمضاني ما قبل الماضي.يُذكر أن «عوالم خفية» سيكون من إخراج رامي إمام الذي سيبدأ جلساته التحضيرية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لاختيار باقي فريق العمل وتحديد موعد بداية التصوير.



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