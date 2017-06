شهدت ولاية فرجينيا الامريكية امس حادث اطلاق نار من قبل مسلح اسفر عن اصابة زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب الامريكي ستيف سكاليز بجروح وقد قامت الشرطة على الفور بالانتقال الى مكان الحادث وتم اشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق وفرض حظر على المكان.

