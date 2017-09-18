طوفان العشوائيات

*عبد الجبار نوري

يقصد بالسكن العشوائي أو ما تسمى بالمناطق غير الآمنة ، وهي المناطق التي يُرى أنها تمثّلْ تهديداً لحياة السكان وصحتهم وأنها ظاهرة نمو الاسكان الحرْ ، وذلك من منطق محايّد ، فقد نشأ بارادة كاملة من الشعب ، وتنمو طبقاً لأنماط محددة ومتكررة ولا تتغيّر تقريباً ، سواء بالنسبة لتخطيطها الخيطي وعروض شوارعها أو أبعاد قطع الأراضي فيها ، وقد أستُعمل التعبير العشوائي غير الرسمي لكونه بدون تراخيص رسمية ، فهذه المجمعات ناشئة من تجاوزات على أملاك الدولة من أراض وحدائق عامة وبساتين النخيل وأراض زراعية ومعسكرات ،فهي موزّعة في الكرخ والرصافة، أما بالنسبة للخدمات العامة فان هذه المناطق تعاني من قلّة معاني الخدمات العامة وسوء حالة الموجودة منها وعدم كفاءتها في تأدية المطلوب في معالجة عشوائية التوزيع ، فهي مشكلة ذات أبعاد ، اقتصادية واجتماعية تعبّر بوضوح عن عجز الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عن مواجهتها وحلّها ، وأظهرت نتائج المسح الشامل للعشوائيات في العراق والذي نفذهُ الجهاز المركزي للاحصاء بالتعاون مع مديريات البلديات في المحافظات عام 2013 : أن عدد سكان العشوائيات على مستوى محافظات العراق – عدا أقليم كردستان – والبالغة 34688 مسكناً بنسبة قدرها 3-7% من أجمالي عدد سكان العراق يسكنون العشوائيات ، في حين سجلت بغداد الأعلى في عدد سكان العشوائيات بلغت 1/ 31% تليها البصرة بنسبة 41% ، تشوهتْ وجهها الجميل بهذه العشوائيات المقززة بعد أن كانت في أبهى صورها فشوهها المخربون الجهلة والطامعون فأصبحت في ظل هّذه العشوائيات تعيش فلتاناً أمنياً تجوب أزقتها بعض عصابات الحواسم ، وقد تجاوز ساكنو العشوائيات مليونين ونصف المليون في نشرة وزارة التخطيط وحصة بغداد منها أكثر من 40% ما يقارب 800 ألف نسمة ، وقد وصل عدد العشوائيات في بغداد الى 235وارتفع الرقم نهايات 2017 الى 350 منطقة عشوائية عدد ساكنيها 700 نسمة أي 280 ألف في كل عشوائية (حسب آخر تقرير لمجلس محافظة بغداد 2017 )، والساكنين من فئات مختلفة وبالأخص من الطبقات الفقيرة تعمل ليومها لأجل الخبز وسقفٍ يحميها ، وهم من أصحاب الدخل المحدود قد تحصل على 5 دولارات في اليوم وأحياناً قد لا تحصل !؟ ، وأن العراق يحتاج الى أربعة ملايين وحدة سكنية للانفجار السكاني في السنوات العشرة الأخيرة ، اذ تشهد البلاد نمواً بمعدل 3-4 % سنوياً ما أدى الى تشظي الدور السكنية وتقسيم قطعة الأرض تنازلياً للوصول الى 50م2 في العشوائيات والتجاوزات ، وتعد ظاهرة العشوائيات من أكثر القضايا المهمة نظراً لما لها من انعكاسات سلبية اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع ، وأصبحت معالجتها مطلباً ملحاً تتطلب تظافر جميع الجهود للحد منها ، حيث تحتاج بغداد الى المزيد من الدراسات والسعي لتدشين « عقد اجتماعي « جديد على طريقة الرئيس الأمريكي روزفيلت» .

من أكبر أسباب ظهور ونمو مناطق الاسكان العشوائي في العراق: الهجرة من الأرياف الى المدن، وخاصة للعاصمة بغداد فتشعبتْ منها المؤثرات السلبية المباشرة وغير المباشرة في الاضافات السكانية . كما أن الكثير من الاجراءات لم تتُخذْ في مواجهة ظهور وانتشار مناطق الاسكان العشوائي . اضافة الى عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى أو احكام الرقابة على شاغليها ، كذلك عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة نحو هذه الظاهرة المخيفة منذ بداياتها لوقفها وخاصة بعد الاحتلال الامريكي 2003 ، وضعف هيبة الحكومة المركزية والفلتان الأمني . شجعت الأسباب السياسية على انتشار تلك العشوائيات في اهتمام الحكومات المتعاقبة عبر السنوات الطويلة بتنمية الحضر واهمال الريف العراقي ، ما دفع الكثير من أبناء الريف بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الى المدن الكبرى وخاصة للعاصمة بغداد للبحث عن فرص عمل .

خصصتْ الحكومة الاتحادية في 2014 ستة مليارات دولار لغرض الاسكان في المحافظات ومنحت 421 اجازة استثمار في قطاع الاسكان لكن الفساد المستشري الواسع حال دون تنفيذ أية مشاريع ، وان حلحلة هذه الاشكالات تكمن في التخفيف من ظاهرة الفقر ، فكانت مكانتها في موازنة 2014 في الأولوية أيضاً بتخصيص 200 مليار دينار عراقي لبناء وحدات سكنية بيد أنها أصبحت في خبر كان في جيوب حيتان المال العام . فشلت جلسة مجلس النواب في 11-3-2017 لمعالجة ظاهرة العشوائيات فكانت مجرد مقترحات اعلامية لغايات انتخابية وانتهت بلا شيء للجدالات والمناكفات الفئوية والكتلوية الشخصية . ولغاية اليوم لم يتم ايجاد بدائل كحلول سريعة لغياب الجهد الحكومي الجاد في الوقوف أمام هذا الطوفان التسونامي ، لعدم وجود خطة سكانية مدروسة . وعند دراسة هذه الظاهرة المقززة والمرفوضة وغير المسبوقة وجود مشاكل اجتماعية سوسيولوجية في عموم المجتمع في تدني ثقافة التمدن والتحضر وكثرة حالات الطلاق والزواج بأكثر من واحدة – ربما لزيادة ارتفاع الدخل – وارتفاع عدد أفراد الأسرة ليصل الى ستة أفراد بالمعدل .

* تسييس هذه المشكلة لأغراض انتخابية حيث تسوّقها الأحزاب بأسلوب ديماغوجي في كسب الأصوات مدعين حماية العشوائيات من تأثيرات الحكومة .

هناك مشاريع عديدة تعطلتْ بسبب هذه العشوائيات المنتشرة في أطراف بغداد كمشروع (الخنساء) الذي يعد خطاً ناقلاً لمياه الصرف الصحي والذي شأنهُ انقاذ جانب الرصافة من الغرق الذي يحصل كل عام اذ ينقل المياه الثقيلة الى الرستمية بطول 17 كم وكذلك عُطل هو الآخر شأنهُ شأن الكثير من المشاريع الاستراتيجية .

* إن بعض التجاوزات هناك عوائل تسكن على أراضي بنى تحتية وفوق مجاري ثقيلة ما أثرت على تصريف الفيضانات وعلى جهود مشاريع أمانة بغداد . انخفاض الخدمات اليومية من ماء وكهرباء ومجاري ومدارس ومراكز صحية . صعوبة التواصل بين أجزاء تلك العشوائيات لانتشارها الكيفي . أفواج من خطوط الهجرة من الريف يفتقدون لأبسط متطلبات الحياة اليومية منذ 2003 ما أدى الى مزاحمة سكان المدن في العيش فهو خلل في التوزيع السكاني . فهي مشكلة اقتصادية واجتماعية وعمرانية تشمل آثارها السلبية على عمران المنطقة بأسرها . انتشار المناطق العشوائية خلق مواطناً عشوائياً وأحياناً مسؤولين عشوائيين زيادة معدلات الجريمة وتدني مستوى الوعي الثقافي والتعليمي . عند تحليل عناصر المشكلة سيتضح لنا جلياً : أن الشخص الذي نشأ في العشوائية سيصبح خارجا عن القانون فتبقى المشكلة قائمة في ظل اختزال أدمية الانسان طالما هو أثمن رأسمال !؟ فستظل تلك العشوائية تُخرّجْ أجيالاً من المعوّقين فكرياً فاقدي ثقافة المواطنة والعقل والوعي والأخلاق يمارسون كل أعمال العنف ويتجلببون برداء (الحواسم) كما عانينا بعد السقوط من عشوائية معسكر قوات الحدود .

تدخل الحكومة المركزية بالشكل الرئيس ولا تنتظر الهبات والمساعدات الدولية في اعداد خطة تتضمن بناء مجموعة من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات وفي مناطق العشوائيات بالذات، بعد مكافحة الاشكالات البيروقراطية مع دوائر ومؤسسات الدولة . شمول القرى والأرياف بالاعمار وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية بالطرق العلمية الحديثة ، وتسويق الدولة لمحاصيل الاستراتيجية للفلاحين كالحنطة والتمور ، وتوفير الخدمات اليومية أسوة بأهل الحضر . طرح فكرة استحداث دائرة مختصة بالعشوائيات في بغداد مشابهة لدائرة (تعويض ضحايا الأرهاب) يكون واجبها جرد العشوائيات والساكنين فيها ومتابعة ايجاد البدائل المقدمة هي أنشاء مدن في أطراف بغداد عند الأقضية المحيطة بالمدينة وهي المحمودية وأبو غريب والتاجي والاستقلال والحسينية والرشاد يكون تصميمها بطرق حديثة مهيأة بكامل الخدمات المطلوبة والبنى التحتية اللازمة لها (تقرير وزارة التخطيط العراقية) . توزيع العشوائيات على شكل قطع أراض بمساحة 200م 2 على ساكنيها مع قرض من صندوق الأسكان لبنائها . وباعتقادي أن هذه الظاهرة ليست بعصيّةٍ لو نظرت الحكومة الي نماذج في الدول النامية والتي تعاني من نفس المشكلة كالبرازيل وتنزانيا والتي أنهت هذه المشكلة عند بناء المجمعات السكنية المنتظمة وربما يكون عندنا سهلا في ضرب الفساد بيد من حديد والمشرعنة من المرجعية الدينية ومن الحراك الشعبي، وكذلك توسيع صلاحيات الحكومات المحلية .

*ويكون الحل في بناء المجمعات السكنية من قبل وزارة الاسكان لموظفيها كحلٍ أدنى ، وتعممهُ على جميع الوزارات وبطريقة الاستثمار . تصريح منظمة حقوق الانسان في هيئة الأمم المتحدة تعلن : ينبغي منح سكان المناطق العشوائية في العراق الفرصة لابداء آرائهم فيما يتعلق بايجاد حلول لظروف السكن المؤلمة والفضيعة التي يعانون منها اذا كانت الحكومة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان!؟ .بناء عاصمة ادارية في جانب الرصافة في منطقة الشماسية شمال غرب بغداد تنتقل اليها مقار حكومية ووحدات سكنية وقد تبدو الفكرة خيالية بعض الشيء ولكنها مطروحة من خبراء الاسكان المدني وجاءتني الفكرة من اطلاعي على محاولات وزارة الاعمار المصرية في زمن السيسي الان في تشييد عاصمة ادارية بجانب القاهرة في منطقة ستة أكتوبر، وهناك نماذج وتجارب عالمية بهذا الخصوص كما في بناء برازيليا في البرازيل سنة 1960 وكانبيرا في استراليا عام 1913 ، وأستانة التي أصبحت العاصمة الادارية لكازاخستان1967 .



*كاتب وباحث عراقي مغترب