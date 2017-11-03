طبعة مصرية من «نوّار اللوز» لواسيني الأعرج

متابعة البينة الجديدة

صدرت طبعة جديدة مِن رواية «نوَّار اللوز… تغريبة صالح بن عامر الزوفري» للكاتب الجزائري واسيني الأعرج؛ ضمن سلسلة «آفاق عربية» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ويرأس تحريرها الكاتب أحمد أبو خنيجر جاءت الرواية التي صدرت طبعتها الأولى في بيروت عام 1983، في 364 صفحة بغلاف لوسام سامي، وتتضمن فاتحة وأربعة فصول؛ عناوينها كالآتي: «تفاصيل صغيرة، ناس البراريك، احتمالات موت مؤجل، صهيل الجياد المتعبة».واسيني الأعرج الذي يدرّس في جامعتي الجزائر والسوربون، سبق له الحصول عام 2007 على جائزة الشيخ زايد للكتاب (فئة الآداب) عن روايته «كتاب الأمير»، وجائزة الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي في بيروت عن روايته «أصابع لوليتا» عام 2013، وجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته «مملكة الفراشة» عام 2015. وقائع هذه الرواية هي من نسج الخيال بشكل ما من الأشكال، وإذا ورد أي تشابه أو تطابق بينها وبين حياة أي شخص وأية عشيرة أو أية قبيلة أو أية دولة، على هذه الكرة الأرضية، فذلك من قبيل القصد وليس المصادفة أبداً».



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