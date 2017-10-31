ضمن نشاطاتها الثقافية .. شركة نفط البصرة تفتتح معرضاً للكتاب

البصرة / البينة الجديدة

تحت شعار ( الكتاب منهل معرفي وفائدةٌ مستمرة ) أقامت شركة نفط البصرة معرضاً للكتاب والهدايا النافعة في موقع المكينة الإداري وقال السيد مدير الهيأة الإدارية صببح جبار كربم أن هذه الفعاليات تأتي ضمن إطار الحركة الثقافية والمعرفية في أروقة الشركة بين منتسبيها فيما أوضح مسؤول إعلام الشركة عبد الله الفارس أنه قد تم عرض أكثر من ٦٠٠ عنوان في مختلف العلوم والتي ستعزز الإرث الفكري والثقافي لمنتسبينا الكرام وتعد هذه تظاهرة ثقافية تساعد كثيراً على جذب القراء نحو واحة العلم وينبوع المعرفة..وقد تضمن المعرض أنواعاً كثيرة من الهدايا النافعة التي تستخدم في المكاتب فضلاً عن المنزل ..فيما عبر المنتسبون عن شكرهم وترحيبهم بإقامة مثل هذه المحافل الثقافية وعدوها مبادرة طيبة من إدارة الشركة .



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