ضغوط من الشارع على قانون المصالحة في تونس

وكالات / البينة الجديدة

تظاهر مئات التونسيين مؤخرا في الشارع الرئيسي بالعاصمة احتجاجا على قانون مثير للجدل يعفي مسؤولين من عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية. وتعهد المحتجون بتصعيد الاحتجاجات ضد ما قالوا انه عودة لمنظومة العهد السابق.ويوم الأربعاء الماضي وافق البرلمان على قانون لإعفاء مسؤولين من حقبة بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة ونشطاء.وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بتونس تجمع حوالي 1500 محتج تلبية لدعوة مجموعة «مانيش مسامح» واحزاب معارضة، ورددوا شعارات مناوئة للرئيس الباجي قائد السبسي متهمين إياه بإعادة إنتاج النظام السابق. ورفعوا لافتات كتب عليها «لا مصالحة قبل المحاسبة» و»النهضة والنداء أعداء الشهداء» و»الثبات ضد حكم المافيات» و»سنتصدى لقانون تبييض الفساد».وضمت المسيرة الاحتجاجية اغلب قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي وسامية عبو وزهير المغزاوي وخليل الزاوية. والقانون اقترحه الرئيس قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. وبعد ان كان القانون يشمل في نسخته الاولى عفوا عن رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد أصبح لا يشمل سوى الموظفين والمسؤولين ممن تورطوا في قضايا فساد ولكن دون ان يكونوا قد حققوا منافع شخصية لهم. ووسط انتشار أمني كثيف، سار المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، في جادة الحبيب بورقيبة التي شكلت مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التي اطاحت بالديكتاتورية. لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع يمثل تطبيعا مع الفساد وتشجيعا على التساهل معه ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.وقالت النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديمقراطي والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة ان «هذا القانون عار على تونس. انه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح ان ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض ارادتها». وقال حمة الهمامي بينما كان يصطف مع معارضين اخرين في المسيرة «إنها ثورة مضادة. رأس الثورة المضادة هو الباجي قائد السبسي ويدعمه راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)».واقر البرلمان قانون «المصالحة» الاربعاء بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا الى حزب نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة. وأضاف الهمامي «التونسيون عادوا للشوارع اليوم من جديد ولن يصمتوا على منظومة الفساد التي عادت في شكل جديد». ويرفض مسؤولون حكوميون هذه الاتهامات ويؤكدون أن القانون هو فرصة جيدة للمصالحة بين التونسيين وطي صفحة الماضي.

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